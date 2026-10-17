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2 golle 3 puan! Erzurumspor iç sahada bir başka

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2 golle 3 puan! Erzurumspor iç sahada bir başka
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılar, sahasında oynadığı son 3 maçı kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor FK, 2-0 kazandı.

HER İKİ YARIDA DA BİRER GOL

Ev sahibi Erzurumspor FK'ye galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada Miguel Cardoso ve 47. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

İÇ SAHADA ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ZAFER

Bu sonuçla birlikte iç sahada üst üste üçüncü kez kazanan Erzurumspor FK, 11 puana ulaştı. Bu sezon 7. mağlubiyetini alan Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
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