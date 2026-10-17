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Adapazarı'nda dolandırıldığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti

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Adapazarı'nda dolandırıldığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Gökhan Haymana, cezaevindeki yakınını tahliye ettirme vaadiyle kendisinden defalarca para aldığını öne sürdüğü Ersin Özturhan'ı sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurdu. Ardından 112'yi arayıp adresini veren ve ekip gönderilmesini isteyen Haymana gözaltına alındı, yaralı Özturhan hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, cezaevindeki bir yakınını tahliye ettirebileceği vaadiyle kendisinden defalarca para aldığını öne sürdüğü Ersin Özturhan'ı sokak ortasında tabancayla bacaklarından vuran Gökhan Haymana, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti. Polis Haymana'yı gözaltına alırken, olay cep telefonu ile görüntülendi.

SOKAK ORTASINDA TABANCAYLA VURDU

Olay, saat 12.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Haymana, cezaevinde bulunan bir yakınını tahliye ettirebileceğini söyleyerek kendisinden defalarca para aldığını öne sürdüğü Ersin Özturhan ile buluştu. Haymana, sokak ortasında tartıştığı Özturhan'ı tabancayla bacaklarından vurdu. Özturhan yere yığılırken, saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi. Haymana'nın kaçış anları da kameraya yansıdı.

112'Yİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Gökhan Haymana, adresini vererek dolandırıldığını öne sürdüğü kişiyi vurduğunu, kendisini almaları için ekip göndermelerini istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ersin Özturhan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin merkez kampüsüne kaldırıldı. Gökhan Haymana ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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