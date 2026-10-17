Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Daha 17" dizisinin genç oyuncularının bölüm başı kazançları gündem olurken; Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Helin Elveren'in haftalık toplam 1 milyon 600 bin TL aldığı iddia edildi.

  • 'Daha 17' dizisinde rol alan dört genç oyuncunun haftalık kazançlarına ilişkin iddialar sektör kulislerinde ve sosyal medyada gündem oldu.
  • İddialara göre Çağan Efe Ak haftalık 700 bin TL, Ceren Ayruk 500 bin TL, Ata Yaşat 250 bin TL ve Helin Elveren 150 bin TL kazanıyor.
  • Dört oyuncunun toplam haftalık kazancının 1 milyon 600 bin TL'yi bulduğu öne sürüldü; yapım şirketi ve oyuncu menajerlerinden konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı "Daha 17" dizisinin genç oyuncularının bölüm başı (haftalık) kazandığı ücretler sosyal medyada ve televizyon kulislerinde gündem oldu. Dizinin öne çıkan isimlerinin haftalık alacakları iddia edilen rakamlar dudak uçuklattı.

İŞTE OYUNCULARIN BÖLÜM BAŞI KAZANÇ İDDİALARI

Sektör kulislerinde yer alan iddialara göre, dizinin başrol ve ana kadrosunda yer alan genç yeteneklerin haftalık ücretleri şu şekilde sıralandı:

  • Çağan Efe Ak (Aras): 700.000 TL
  • Ceren Ayruk (Leyla): 500.000 TL
  • Ata Yaşat (Teoman): 250.000 TL
  • Helin Elveren (Deniz): 150.000 TL

TOPLAM HAFTALIK MALİYET 1 MİLYON 600 BİN TL

Dört genç oyuncunun haftalık toplam kazancının 1 milyon 600 bin TL’yi bulduğu öne sürüldü. Yapım şirketinden veya oyuncu menajerlerinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, ortaya atılan bu rakamlar dizi sektöründeki oyuncu kaşeleri tartışmasını yeniden alevlendirdi.

DİZİNİN HİKAYESİ

Gençlik ve dram türündeki "Daha 17" dizisi, reşit olmanın eşiğindeki dört gencin fırtınalı hayatlarını, aile ilişkilerini, ilk aşklarını ve yetişkinliğe adım atarken karşılaştıkları zorlu seçimleri konu alıyor. 

Aras, Leyla, Teoman ve Deniz'in farklı sosyal çevrelerden gelerek yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye; sırlarla dolu geçmişlerin ortaya çıkması ve gençlerin kendi kimliklerini bulma mücadelesi etrafında şekilleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce kişi alınacak
Kalp pili bir günde 60'a yakın şok verdi: Ölüp ölüp diriliyordum

Bir günde 60'a yakın şok: Ölüp ölüp diriliyordum
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın

Özel'in ayağına ne oldu? AK Parti cephesinden kafa karıştıran sözler

Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber

Eyvahlar olsun! Kötü haber gece yarısı geldi

Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHalis demir:

şu devletin yaptığı veye hükümetin yaptığı işe bak 18 yaşından küçükleri meyhaneye kahvehaneye almıyo fakat ünlü ol pavyonda şarkı söyle bune perhiz bune lahana turşusu.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCasper:

Çokta önemli sanki tüh

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Sarıal:

eleştirmenlerin hepsi bu diziyi izliyor. aras çok ünlü olacak gibi duruyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızvmq2bt2n8:

Teoman daha iyi oynuyo diziyi götürüyo niye 250 ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?

Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! 'Maaşıma sayın' deyip gidiyor

Galatasaray'da şok ayrılık! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor
Beşiktaş kazandı, Sergen Yalçın patladı: Gördük çöpleri

Sergen'den Beşiktaş'ın yükselişine olay çıkış: Gördük çöpleri

Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt geldi

Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt
Etimesgut Belediyesi soruşturmasında iki başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı

2. dalga operasyonda sağ ve sol kolu tutuklandı, 9 kişi itirafçı oldu
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü

Peşine düştüler! Fener'in yıldızı yuvadan uçuyor
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun

Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti
Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek

Pazartesi trafiğe açılıyor! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek