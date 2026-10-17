İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

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İstanbul Valisi Davut Gül, kenti etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketine ilişkin son durumu değerlendirerek kritik uyarılarda bulundu. Dere yataklarındaki usulsüz yapılara dikkat çeken Vali Davut Gül, "Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak. Bugün ve yarın yağış var. Ama çok büyük beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Gül, selde hayatını kaybedenler için, "Kimlikleri belli, birisi Türkmenistan vatandaşı, ikisi Türk vatandaşı" dedi.

Vali Gül'ün açıklamalarından satırbaşları;

"Hasar tespit çalışmalarını bugün bitirmek istiyoruz. Pazartesi günü de hemşehrilerimize yapacağımız yardımları hesaplarına yatıracağız. İlk etapta mağdur vatandaşlarımızın hesaplarına 10 bin lira yatırılacak.

"BAZI YERLERDE TOPRAK KAYMASI OLABİLİR"

Bugün ve yarın yağış var. Ama çok büyük beklemiyoruz. Yağış olacak. Toprak yağışa doydu. Bazı yerlerde toprak kayması olabilir. Toprak kayması ve binaların çökme riski var. Binaların çökmesi ile ilgili kendi binasında risk görenleri misafir etmeye hazırız.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Sağlık Müdürlüğümüz düzenli olarak su numunelerini alıyor. Bir sorun çıkmadı. Henüz elektrik verilemeyen yerler var, tedbir amaçlı elektrik veremiyoruz. Okulların problemlerini düzelterek pazartesi eğitim-öğretime devam edeceğiz."

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