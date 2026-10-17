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İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

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İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
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Saha çalışmaları sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak. Bugün ve yarın yağış var. Ama çok büyük beklemiyoruz. Toprak yağışa doydu. Bazı yerlerde toprak kayması olabilir. Toprak kayması ve binaların çökme riski var. Binaların çökmesi ile ilgili kendi binasında risk görenleri misafir etmeye hazırız. Birkaç gün şüphesi olan herkesi bekliyoruz" dedi.

  • İstanbul Valisi Davut Gül, dere yatağını işgal eden yapıların yıkılacağını duyurdu.
  • Selde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi; biri Türkmenistan, ikisi Türk vatandaşı.
  • Hasar tespit çalışmalarının bugün tamamlanması ve mağdur vatandaşlara pazartesi günü ilk etapta 10 bin lira ödenmesi planlanıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, kenti etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketine ilişkin son durumu değerlendirerek kritik uyarılarda bulundu. Dere yataklarındaki usulsüz yapılara dikkat çeken Vali Davut Gül, "Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak. Bugün ve yarın yağış var. Ama çok büyük beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Gül, selde hayatını kaybedenler için, "Kimlikleri belli, birisi Türkmenistan vatandaşı, ikisi Türk vatandaşı" dedi.  

Vali Gül'ün açıklamalarından satırbaşları; 

"Hasar tespit çalışmalarını bugün bitirmek istiyoruz. Pazartesi günü de hemşehrilerimize yapacağımız yardımları hesaplarına yatıracağız. İlk etapta mağdur vatandaşlarımızın hesaplarına 10 bin lira yatırılacak.

"BAZI YERLERDE TOPRAK KAYMASI OLABİLİR"

Bugün ve yarın yağış var. Ama çok büyük beklemiyoruz. Yağış olacak. Toprak yağışa doydu. Bazı yerlerde toprak kayması olabilir. Toprak kayması ve binaların çökme riski var. Binaların çökmesi ile ilgili kendi binasında risk görenleri misafir etmeye hazırız.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? 

Sağlık Müdürlüğümüz düzenli olarak su numunelerini alıyor. Bir sorun çıkmadı. Henüz elektrik verilemeyen yerler var, tedbir amaçlı elektrik veremiyoruz. Okulların problemlerini düzelterek pazartesi eğitim-öğretime devam edeceğiz."

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Yorumlar (30)

Haber Yorumlarıozan fırat Aslan:

Peki Kağıthane cenderede derenin üzerine rezidanslar avmler yapılmasına izin verdiğiniz yerlerde bunlara dahil mi ? Yoksa genel garibanın tepesine mi çökeceksiniz?

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTahir B:

ne kadar delikanlılar verdikleri sözlerde görecez

yanıt7
yanıt2
Haber YorumlarıHülagü:

Sus sen şimdi onları şeeeeetme

yanıt6
yanıt2
Haber YorumlarıAbdullah:

Garibanlığın doğasında var, ezilmek.

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıAli Çelik:

Ya bunların gücü kudreti garibana Yeter basar parayı susturur Zengin

yanıt3
yanıt2
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunun fon dolandırıcılığından farkı yok dere yatakları askeri araziler etiler polis okulu arazisi daha yüzlerce devasa kamu arazisi yeşil alana susayan istanbulda talan edildi ihanet ettik diyorlar ama tam gaz devam ediyorlar

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Dedigimize geldiler....illa canlar gidecek sonra akil yerine oturuyor, yazik

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıalinihatkocer77:

Ne komik önce yaptırıyorlar sonra yıkıyorlar başakşehir de dereler bile site oldu yol kalmadı yağmaladılar resmen niye müdahale etmediniz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
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