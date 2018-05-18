Kudüs'ün Çığlığı İstanbul'da Yankılanıyor! Yüz Binler Yenikapı'da Buluştu

Yenikapı'da düzenlenen Kudüs Mitingi vatandaşlar akın akın alana akın etti ve program başladı.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginebüyük ilgi gösterildi ve yüz binlerce vatandaş alana akın etti. Mitingin yapıldığı alana kurulan sahnede "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan alana MHP Lideri Bahçeli ile gelip bu pozu verdi.

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TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARI DAĞITILDI

Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Mitingi takip etmek için alana çok sayıda basın mensubu geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de mitinge katılması bekleniyor.

"SİYONİZM KUTSALIMIZA MEYDAN OKUMAKTADIR"

Miting'de konuşan Bahçeli şunları söyledi:

Gazze'deki masumlar için ayaktayız, Beytüllahim'deki mağdurlar için arayıştayız. Türk ve İslam yurtlarının feryatlarından dolayı yaslıyız. Yaşanan her acının karşısındaki haysiyet kalesiyiz. Çünkü biz büyük Türk milletiyiz. Çünkü biz İslam'ın canla, kanla harcı karılmış suruyuz.

Mescid-i Aksa şimdilerde mahçuptur. Siyonizm kutsallarımıza meydan okumaktadır. Haçlı emellerini tekrar belini doğrultmuştur.

"ABD BAŞKANI BU HAKKI NEREDEN ALMIŞTIR"

Müslüman Türkler olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp ezeceğiz. Kudüs kan ağlıyor, Mescid-i Aksa bu yüzden hüzünlü. Filistinli kardeşlerim bu sebeple mazlumdur. Kudüs imanımızın itibarıdır. Ancak gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez. ABD tek kelimeyle yangına körükle gitmiştir. ABD Başkanı, skandal bir kararla büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştır. ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır? Bu düşmanlık değil midir?

Tüm dünyanın gözü Kudüs'e sabitlenmiştir. Bölge adeta barut fıçısıdır. Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Görünen yakın gelecek maalesef budur. Siyonizmin lobi çalışması, Trump'ın densizliği, Netanyahu'nun cani politikaları zehirli meyvesini vermiştir. Kıyamet günü senaryolarına derinlik katılmıştır.

"HANİ RİYAD, NEREYE KAYBOLDU KAHİRE"

14 Mayıs, terörist devlet İsrail'in karanlık yüzünün tescillendiği gündür. Trump, siyonizmin maşalığına talip olmuştur. Gazze'de dram vardır, acı vardır. İsrail bebek katilidir. İsrail engelli, sivil, silahsız insanlara silah sıkacak bomba atacak kadar kudurmuştur. İsrail'i ve zulmünü lanetliyorum. ABD'yi kınıyorum. Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların bedeli ama bu dünyada ama mahşerde ödeyeceklerdir. Zulüm, yapanın yanına kar kalmaycaktır.

Hani Riyad, hangi delikte Abu Dabi, nereye kayboldu Kahire? Kaçak güreşiyor, cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun. Korkaklık bunların ruhuna işlemiş, işbirlikçilik bunların karakteri haline gelmiştir.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım kürsüye geldi.

Yıldırım konuşmasında şunları söyledi:

Bugün burada "Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz!" diye haykırıyoruz.

Kudüs'e selam olsun. Bu mübarek oruç gününde bu meydanda Filistin topraklarında yaşanan İsrail zulmünü lanetlemek için bir araya geldik. Bugün bu zulüm karşısında ülkemizin safını mesajını duruşunu dünyaya ilan etmek için toplandık. Yıllardır İsrail zulmüne göğüslerini siper edenleri yardımsız bırakma Ya Rab. İnsanlıktan nasibini almayan haydutlar yine sahneye çıktı. Meşru ve barışçıl gösteri yapanların üzerine kurşun yağdırdılar. Bunu yapanlar tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka verecektir. Vahim bir yanlışa imza atarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD Başkanı bu zulme ortak olmuştur. ABD Başkanı binlerce Filistinlinin kurşunlanmasını keyifle seyretmiştir. Hepsine yazıklar olsun, yuh olsun!

İşte alandan ilk kareler:

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