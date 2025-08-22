Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

İzmir'in Menderes ilçesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesi, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yangın çıktı.

Türkiye aylardır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Haziran ayında aşırı sıcaklarla birlikte artış gösteren orman yangınlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

4 KENTTEN ALEVLER YÜKSELDİ

Bugün de ülkenin dört noktasında yangın çıktı. İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık" ifadelerine yer verildi.

BURSA ORHANGAZİ'DE ORMAN YANGINI

Geçtiğimiz hafta da orman yangını çıkan Orhangazi'ye bağlı kırsal Gedelek mahallesi bugün yine alevlere teslim oldu. Saat 17:00 sıralarında mahallenin üst kısımlarında bulunan makilik alanda yeniden dumanlar belirdi.

İhbar üzerine harekete geçen orman işletme ekiplerine, itfaiye ve çiftçi tankerleri de destek verdi. Yangına 2 helikopter de havadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında Gedelek'teki orman yangını kontrol altına alındı.

MANAVGAT'TAN ALEVLER YÜKSELDİ

Yangınların adreslerinden biri de Antalya'nın Manavgat ilçesi oldu. Gençler Mahallesi ile Namaras Mahallesi arasındaki Seki mevkii olarak adlandırılan bölgede ormanlık alanda çıkan yangına 4 helikopter, Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş birimlerine ait itfaiye ekipleri müdahalede etti. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE'DE YANGINA MÜDAHALE BAŞLADI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde de yangın çıktı. Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.