Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Bugün de ülkenin dört noktasında yangın çıktı. İzmir'in Menderes ilçesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesi, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yangın çıktı. İzmir, Bursa ve Antalya'daki alevler kontrol altına alınırken; Çanakkale'deki yangına ekipler müdahale etmeye başladı.

İzmir'in Menderes ilçesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesi, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yangın çıktı.

Türkiye aylardır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Haziran ayında aşırı sıcaklarla birlikte artış gösteren orman yangınlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

4 KENTTEN ALEVLER YÜKSELDİ

Bugün de ülkenin dört noktasında yangın çıktı. İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık" ifadelerine yer verildi.

BURSA ORHANGAZİ'DE ORMAN YANGINI

Geçtiğimiz hafta da orman yangını çıkan Orhangazi'ye bağlı kırsal Gedelek mahallesi bugün yine alevlere teslim oldu. Saat 17:00 sıralarında mahallenin üst kısımlarında bulunan makilik alanda yeniden dumanlar belirdi.

İhbar üzerine harekete geçen orman işletme ekiplerine, itfaiye ve çiftçi tankerleri de destek verdi. Yangına 2 helikopter de havadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında Gedelek'teki orman yangını kontrol altına alındı.

MANAVGAT'TAN ALEVLER YÜKSELDİ

Yangınların adreslerinden biri de Antalya'nın Manavgat ilçesi oldu. Gençler Mahallesi ile Namaras Mahallesi arasındaki Seki mevkii olarak adlandırılan bölgede ormanlık alanda çıkan yangına 4 helikopter, Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş birimlerine ait itfaiye ekipleri müdahalede etti. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE'DE YANGINA MÜDAHALE BAŞLADI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde de yangın çıktı. Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıReşat:

Eğer bu yangınlar maden için yapiliyorsa Allah sizin belanızı versin,,insan oğlu para için saltanat için her şeyi yapar vatanını milletini de hayli satar bunu unutmayın

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Allah .. ANLAM .. dır. Yani canlı değildir. Kimsenin belasını veremez. Sadece kullanılabilinir. Mesela.. ANLAM .. ın var olduğunu bilen birisi.. ASLA şeytanlık yapmaz çünkü bilirki.. şeytanlık yaparsa.. kimse görmese bile.. kendi hatıralarında kalır. Kendi hafızalarında kalır.. şeytanlık yapma .. hatıraları. Kötü Hatıralar insanı kemiriyor. İyi hatıralar insanı kemirmiyor.

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tek sebebi Tayyip

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Tayyip de tıpkı bizim gibi bir insandır. Onun hayatı kolay değil. Her gün rahat olmayan elbiseler giyip .. birileri ile el toka yapıyor. Tüm ömrü öyle geçdi. Tüm ömrü rahat olmayan elbiseler giymek ile geçdi. Sen istermiydin tüm ömrün rahat olmayan elbiseler giyerek geçip gitsin ? Her gün ceket. Her gün kıravat. Çok zor bir hayat.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıdeliyürek:

Vallahide billahide bile bile kasıtlı yakıyorlar bunu yapanlar sadece vatan hayinidir başka birşey olamaz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Karbon kredisi için yakılıyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
