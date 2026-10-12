Süper Lig'de bir ayrılık daha! 5 maçlık seri sonunu getirdi

Süper Lig'de bir ayrılık daha! 5 maçlık seri sonunu getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de üst üste 5 maçını kaybeden Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink ile yollar ayrıldı. Son olarak sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekipte, Başkan Yüksel Yıldırım ile Alman çalıştırıcı arasında yapılan görüşmenin ardından ayrılık kararı alındı. Samsunspor yönetimi, yeni teknik direktörü Kasımpaşa maçına yetiştirmeyi hedefliyor.
- Samsunspor, Süper Lig'in ilk 7 haftasında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puanda kaldı.
- Samsunspor, sahasında Trabzonspor'a 3-0 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı ve teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı.
- Şubat 2026'da göreve getirilen 58 yaşındaki Thorsten Fink'in Samsunspor kariyeri yaklaşık 8 ay sürdü.
Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Samsunspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Karadeniz temsilcisi, sezonun ilk 7 haftasında alınan başarısız sonuçların ardından Alman teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı.
5 MAÇLIK MAĞLUBİYET SERİSİ AYRILIĞI GETİRDİ
Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla üst üste beşinci yenilgisini yaşayan kırmızı-beyazlılar, geride kalan 7 haftada yalnızca 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde edebildi. Ligde 4 puanda kalan Karadeniz ekibinde kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliği gündeme geldi.
YÜKSEL YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ, AYRILIK KARARI ÇIKTI
Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Samsunspor yönetimi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. İlk toplantıda Fink'in görevine son verilmesine yönelik bir karar alınmazken Başkan Yüksel Yıldırım ile Alman teknik adam arasında yapılan görüşmenin ardından yolların ayrılması kararlaştırıldı.
8 AYLIK MACERA SONA ERDİ
Şubat 2026'da Thomas Reis'in yerine göreve getirilen 58 yaşındaki Thorsten Fink'in Samsunspor kariyeri yaklaşık 8 ay sürdü. Daha önce Basel, Hamburg, Austria Wien, Vissel Kobe ve Genk gibi kulüplerde görev yapan Alman çalıştırıcı, kırmızı-beyazlı ekibin başındaki görevinden ayrıldı.
4-5 TEKNİK DİREKTÖRLE GÖRÜŞÜLECEK
Thorsten Fink'in ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Samsunspor yönetiminin tercihini yeniden yabancı bir çalıştırıcıdan yana kullanması bekleniyor. Başkan Yüksel Yıldırım'ın 4-5 teknik direktör adayıyla görüşeceği ve yapılacak değerlendirmelerin ardından yeni çalıştırıcının belirleneceği öğrenildi.
HEDEF KASIMPAŞA MAÇI
Samsunspor yönetimi, teknik direktör arayışlarını kısa sürede sonuçlandırmayı planlıyor. Kırmızı-beyazlıların öncelikli hedefi, yeni teknik direktörü pazar günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasına yetiştirmek.