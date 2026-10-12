Süper Lig'de bir ayrılık daha! 5 maçlık seri sonunu getirdi

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Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Samsunspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Karadeniz temsilcisi, sezonun ilk 7 haftasında alınan başarısız sonuçların ardından Alman teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı.

5 MAÇLIK MAĞLUBİYET SERİSİ AYRILIĞI GETİRDİ

Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla üst üste beşinci yenilgisini yaşayan kırmızı-beyazlılar, geride kalan 7 haftada yalnızca 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde edebildi. Ligde 4 puanda kalan Karadeniz ekibinde kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliği gündeme geldi.

YÜKSEL YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ, AYRILIK KARARI ÇIKTI

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Samsunspor yönetimi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. İlk toplantıda Fink'in görevine son verilmesine yönelik bir karar alınmazken Başkan Yüksel Yıldırım ile Alman teknik adam arasında yapılan görüşmenin ardından yolların ayrılması kararlaştırıldı.

8 AYLIK MACERA SONA ERDİ

Şubat 2026'da Thomas Reis'in yerine göreve getirilen 58 yaşındaki Thorsten Fink'in Samsunspor kariyeri yaklaşık 8 ay sürdü. Daha önce Basel, Hamburg, Austria Wien, Vissel Kobe ve Genk gibi kulüplerde görev yapan Alman çalıştırıcı, kırmızı-beyazlı ekibin başındaki görevinden ayrıldı.

4-5 TEKNİK DİREKTÖRLE GÖRÜŞÜLECEK

Thorsten Fink'in ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Samsunspor yönetiminin tercihini yeniden yabancı bir çalıştırıcıdan yana kullanması bekleniyor. Başkan Yüksel Yıldırım'ın 4-5 teknik direktör adayıyla görüşeceği ve yapılacak değerlendirmelerin ardından yeni çalıştırıcının belirleneceği öğrenildi.

HEDEF KASIMPAŞA MAÇI

Samsunspor yönetimi, teknik direktör arayışlarını kısa sürede sonuçlandırmayı planlıyor. Kırmızı-beyazlıların öncelikli hedefi, yeni teknik direktörü pazar günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasına yetiştirmek.