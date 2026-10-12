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Özlem Özdil ile Eray Temiz nişanlandı

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Özlem Özdil ile Eray Temiz nişanlandı
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Türk halk müziği sanatçısı Özlem Özdil, sevgilisi Eray Temiz ile nişanlandı. Özdil’in nişan paylaşımındaki görünümü, önceki fotoğraflarıyla karşılaştırıldığında adeta başka biri izlenimi verdi.

Türk halk müziği sanatçısı Özlem Özdil, bir süredir birlikte olduğu Eray Temiz ile nişanlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Mutlu haberini duyurmak için paylaştığı karedeki görünümü, önceki fotoğraflarından belirgin biçimde farklıydı. Fotoğrafı görenler "Bu kişi Özlem Özdil mi?" diye sormaktan kendilerini alıkoyamadı.

Özdil, paylaşımında “Biz de sevgimizi bir ömürlük söze dönüştürdük. Şimdi aynı hayale, aynı geleceğe, el ele… Bir ömür biz olmaya…” ifadelerini kullanarak sevgilisini etiketledi.

“KALPLERİNİZ BİR ÖMÜR BOYU BERABER ÇALSIN”

Sanatçının paylaşımına yine kendi gibi sanatçı olan kardeşi Özgür Özdil de “Kalpleriniz bir ömür boyu beraber çalsın” sözleriyle yorum yaptı. Eray Temiz ise kalp emojisiyle karşılık verdi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıali ihsan Akyol:

Mutluluklar diliyorum

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Haber YorumlarıMurat Türk:

Helal olsun özlem bacıma

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