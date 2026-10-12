Mağazaya pitonuyla girdi! Kaç yılanın var sorusuna bomba bir yanıt verdi

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir adam, evcil hayvan olarak beslediği piton yılanıyla otomobil yedek parça mağazasına girdi. Alışveriş sırasında yılanıyla dolaşan adam, kendisine kaç yılan beslediği sorulunca verdiği yanıtla çevresindekileri güldürdü.

EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ DE SAYDI

Evcil pitonuyla mağazaya gelen adama kaç yılanı olduğu soruldu. Adam, "Eşim ve kayınvalidem de dahil dört tane" diyerek esprili bir yanıt verdi. Adamın sözleri, alışveriş sırasında yaşanan ilginç anlara damga vurdu.

YILANIYLA ALIŞVERİŞ YAPMASINA ALIŞMIŞLAR

Bölge sakinleri, adamın evcil pitonuyla sık sık alışverişe çıktığını ve mağazalara yılanıyla gitmesinin kendileri için artık şaşırtıcı olmadığını belirtti. Moskova'da yaşanan olay, alışılmışın dışındaki görüntüleri ve adamın esprili yanıtıyla dikkat çekti.