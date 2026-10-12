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AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu: CHP çatısı altında siyaset yapıyorum

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AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu: CHP çatısı altında siyaset yapıyorum Haber Videosunu İzle
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu: CHP çatısı altında siyaset yapıyorum
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara meclis toplantısında yanıt verdi. “Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum” diyen Özdemir, hakkında çıkan haberlerin son 1 haftada “çok yorucu” bir hal aldığını söyledi. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de Özdemir’in Genel Başkan Özgür Özel’i arayarak iddiaları yalanladığını açıkladı.

  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanlayarak Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapmaya devam edeceğini açıkladı.
  • Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özdemir'in Genel Başkan Özgür Özel ile görüştüğünü ve AK Parti'ye katılacağı iddialarının doğru olmadığını belirtti.
  • Özdemir, yerel yönetimin siyasetten bağımsız olması gerektiğini savunarak ağır siyasetin milletvekilleri ve ilçe başkanlarının işi olduğunu ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, uzun süredir gündemde olan parti değiştireceği iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Özdemir, insanlardan “daha nezaketli ve düşünceli” davranmalarını istedi.

MECLİS TOPLANTISINDA YANIT VERDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 132 maddelik gündemle toplanan Ekim ayı olağan meclis toplantısına Başkanvekili Büşra Özdemir başkanlık etti. Toplantıda, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara değinen Özdemir, normalde hakkındaki haberlere yanıt vermediğini ancak bu kez açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

“1 HAFTADIR ÇOK YORUCU BİR SÜREÇ”

Özdemir, “Son günlerde, aslında son 15 aydır hakkımda çok fazla haber yapılıyor. 1 haftadır artık çok yorucu bir süreç oluşmaya başladı” dedi. Göreve zor bir dönemde geldiğini hatırlatan Özdemir, “Ben zaten yeterince çok zor bir dönemde göreve geldim, zor bir görevi devraldım” ifadelerini kullandı.

“CHP ÇATISI ALTINDA SİYASET YAPIYORUM”

Parti değiştirmeyeceğinin altını çizen Özdemir, “Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum Antalya Büyükşehir Başkanvekili olarak” dedi. Özdemir, “Ben çok nezaketli yaklaşıyorum. İnsanların biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını rica ediyorum” diye konuştu.

“YEREL YÖNETİM SİYASETTEN BAĞIMSIZ OLMALI”

Yerel yönetimin siyasetten bağımsız olması gerektiğini savunan Özdemir, ağır siyasetin milletvekillerinin ve ilçe başkanlarının işi olduğunu söyledi. Bakanlıklar, il müdürlükleri ve Antalya Valiliği ile olumlu diyaloglar geliştirdiklerini belirten Özdemir, “Bizim sorumluluğumuz, bu şehre hizmet etmek üzere seçilmiş olduğumuz için bu kentte hizmet etmektir” dedi.

YENİ PARTİ: ÖZEL’İ ARAYIP YALANLADI

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de Özdemir’in Genel Başkan Özgür Özel ile görüştüğünü açıkladı. Emre, “Bugün sabah itibarıyla kendisi Genel Başkanımıza ulaştı, bir vesileyle görüştüler” dedi. Özdemir’in AK Parti’ye katılacağı iddialarına ilişkin “Böyle bir durumun olmadığını bizzat ifade etti” diyen Emre, iddiaların doğru olmadığını aktardı.

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