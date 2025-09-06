Midyatlı Kore Gazisi Emekli Topçu Albay Naif Timur hayata veda etti

Emekli Topçu Albay Naif Timur için Selimiye Kışlası'nda askeri tören düzenlendi. Ardından Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Albay Timur, Arnas Aşireti lideri Salih Ağa'nın dört oğlundan geride kalan son evladı ve Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un amcasıydı. Çocukluk ve gençlik yılları, Cumhuriyet'in erken döneminde yaşanan sancılı süreçlere tanıklık ederek geçti.

Yazar Altan Tan'ın "Turabidin'den Berriye'ye" adlı kitabında da yer aldığı üzere, Naif Timur'un dedesi Osman Ağa, Mardin'den İstanbul'a sürgün edilen aşiret ağalarından biriydi. Temır ailesi, tarih boyunca aşiret çatışmalarında ağır bedeller ödedi; Naif Timur iki amcasını kaybetti, babası Salih Ağa ise bir çatışmada yaralandı. Ailenin yaşadığı en büyük acılardan biri de, Naif Timur'un abisi Abdulkerim Temir'in bir aşiret kavgasında hayatını kaybetmesiydi.

Bütün bu acılara rağmen, Naif Timur hayatı boyunca bölgedeki Süryani ve Müslüman topluluklar arasında barışın tesisinde önemli bir rol oynadı; ara bulucu ve kanaat önderi kimliğiyle hatırlanacak bir isim oldu.

Albay Naif Timur'un vefatı, sadece ailesi ve yakınlarını değil; Mardin ve Midyat bölgesinin Müslüman ve Süryani hemşehrilerini ve onu tanıyan geniş bir çevreyi derin bir üzüntüye boğdu. Cenazesi Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NAİF TİMUR'UN HAYATI

Naif Timur, 1929 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde dünyaya geldi. Midyat-Gercüş yöresinde Arnas köyü merkezli geniş bir bölgeye hükmeden Osman Ağa'nın torunu, Salih Ağa'nın oğluydu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra liseyi Kahramanmaraş'ta okudu. Ardından Harp Okulu'na girerek mezun oldu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde topçu subayı olarak göreve başladı.

1952 yılında Üsteğmen rütbesiyle Kore Savaşı'na katılan Naif Timur, cephede gösterdiği cesaret ve başarılarıyla birçok madalya ve nişana layık görüldü. Askerlik görevini sürdürürken aynı zamanda eğitimini ilerleterek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Ordudan Albay rütbesiyle emekli olduktan sonra, hayatına avukat olarak devam etti. İnsan hakları ve toplumsal barış konularına duyarlı bir kimliği olan Naif Timur, toplumun her kesimine yardımcı oldu. Özellikle Süryani cemaati başta olmak üzere gayrimüslimlerin haklarını savunmak için açılan davaları yürüttü. Yurt içinde ve dışında toplum sosyolojisi, kadim dinler, barış ve insan hakları üzerine konferanslar verdi.

Yaklaşık bir asra yaklaşan uzun ve dolu dolu bir ömür süren Naif Timur, 4 Ağustos 2025'te İstanbul'da hayata veda etti. Ardında hem askeri kariyeriyle hem hukukçu kimliğiyle hem de barışa katkılarıyla derin izler bıraktı.