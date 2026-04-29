Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada "Maden işçileri mağdur olmayacak. Maden şirketi işçilerin borcunu ödemezse devlet teşvikinden yararlanamayacak" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’ya yürüyerek haklarını arayan maden işçilerinin süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, yerli kömürden üretilen elektriğe 2029 sonuna kadar alım garantisi verildiğini hatırlatarak, bu teşviklerden yararlanmanın şartlarını açıkladı.

Mecliste yapılan düzenlemeyle Bakanlığa verilen yetkiyi işçilerin lehine kullandıklarını belirten Bayraktar, "İşçiye borcu olan veya çevre yatırımların tamamlamamış santralleri teşvik programına almayacağız" dedi. Mevcut durumda Doruk Madencilik şirketinin de sadece işçi borçları nedeniyle bu destekten mahrum kaldığı ifade edildi.

MAAŞ ÖDEMELERİ ŞİRKETİN SORUMLULUĞUNDA

17 gün süren işçi eylemlerinin ardından maaşların yatırıldığını belirten Bakan Bayraktar, bu gecikmenin tamamen firmanın sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Firmanın ödeme düzensizliğini adeta bir "alışkanlık" haline getirdiğini ifade eden Bayraktar, Bakanlığın süreci uzun süredir yönetmeye çalıştığını ve firmanın geçmişte yüzlerce olan ruhsat sayısının bugün 92'ye kadar düştüğünü bildirdi,,.

MADEN KAPANIRSA İŞÇİ MAĞDUR OLUR

Ruhsat iptali taleplerine de değinen Bakan Bayraktar, sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti. Maden ruhsatının hemen iptal edilmesinin işçilerin faydasına olmayacağını savunan Bayraktar, "Maden kapandığı zaman iş ve istihdam yok olur; işçinin alacağı kalmaz. Bizim hedefimiz madenin çalışması ve işçinin mağdur olmamasıdır" değerlendirmesinde bulundu. Diğer işletmecilerin genel olarak işçi haklarını ödediğini belirten Bakan,, "Elektrik üretip parasını alan bir işletmenin ilk ödemesi gereken kalem işçi maaşlarıdır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Doruk Madencilik işçilerinin ödenmeyen ücret ve tazminatları için başlattıkları direniş, 28 Nisan 2026 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmelerin ardından uzlaşma ile sonuçlandı. Bağımsız Maden-İş Sendikası ve bakanlık yetkilileri arasında yapılan toplantı sonucunda, işçilerin tüm birikmiş ücret ve tazminat haklarının ödenmesi konusunda mutabakata varıldı. Şirketin (Yıldızlar SSS Holding) ödemeleri 15 gün içerisinde gerçekleştireceği açıklandı.

Erdem Aksoy
