Bartın'da 44 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı

Bartın Üniversitesi önünde yolcu dolu halk otobüsünün bir otomobilin üzerine devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bartın Üniversitesi Kutlubay Kampüsü önünde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 74 HO 1053 plakalı halk otobüsü kavşağa giriş yaptığı sırada İ.Ç. yönetimindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin çarpması sonrası üzerine devrildi. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kazada çoğunluğu öğrenci 44 kişi yaralandı. Yaralılardan 32'si olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yaralar bulunan 12 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddederek taburcu edildi.

Kazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı