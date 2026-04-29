Haberler

Bartın'da 44 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Üniversitesi önünde yolcu dolu halk otobüsünün bir otomobilin üzerine devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bartın Üniversitesi Kutlubay Kampüsü önünde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 74 HO 1053 plakalı halk otobüsü kavşağa giriş yaptığı sırada İ.Ç. yönetimindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin çarpması sonrası üzerine devrildi. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kazada çoğunluğu öğrenci 44 kişi yaralandı. Yaralılardan 32'si olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yaralar bulunan 12 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddederek taburcu edildi.

Kazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk

2 yıldır aydınlatılamayan olay için düğmeye basıldı: Özel ekip kurduk

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco Samandıra'da krallar gibi karşılandı

Aracın içerisindeki bu anları hayatı boyunca unutamayacak

Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

Rojin'in babası "bize ihanet etti" deyip bir kişinin ismini verdi
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan kahreden haber