Kadın avukat ablası adına açtığı davayı geri çekmediği için öldürülmüş

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ablasına ait meyve deposu önünde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden genç avukatın; ablasının 5 milyonluk plastik meyve kasası alacağına istinaden dava açtığı kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ablasına ait meyve deposu önünde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden genç avukatın; ablasının 5 milyonluk plastik meyve kasası alacağına istinaden dava açtığı kişi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kadın avukatın kendisini arayan borçlu kişi tarafından davayı geri çekmesi için tehdit edildiği öğrenildi. Silahlı saldırıda dizinden yaralanan avukatın ablasının da diz kapağının parçalandığı bildirildi.

Olay dün akşam saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan emekli elektrik mühendisi Rahmi Kocaefe'nin 4 çocuğundan ikisi olan kızları babalarından devraldıkları meyve yetiştiriciliği işini kısa sürede geliştirdi. Geçtiğimiz yıl aynı köyde bulunan H.Ç' den 1 milyonluk meyve alan alan abla Elif Ç. borcu kısa sürede ödeyip kapadı. Buna karşılık H.Ç. de Elif Ç.'den 5 milyonluk meyve kasası satın aldı ancak bu borcu ödemedi. Bunun üzerine ailenin avukat olan küçük kızı Hatice Kocaefe ablasından aldığı vekalet ile H.Ç.'ye dava açtı. Eline icra kağıtları ulaşan H.Ç. abla Elif Ç. ile avukat kardeşi Hatice Kocaefe'yi arayarak davayı geri çekmelerini istedi. Abla kardeş davayı geri çekmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine H.Ç. iki kardeşi ayaklarından vurmakla tehdit etti.

İddiaya göre, dün akşam üzeri bir araçla depo civarında dolaştığı tespit edilen H.Ç. abla kardeş depodan çıkıp yola doğru yürüdükleri sırada aracıyla önlerinde durarak Elif Ç.'nin ayaklarına ateş etti. Yere düşmek üzere olan ablasını kucaklamaya çalışan Avukat Hatice Kocaefe'de yere eğildiği sırada göğsüne isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Olayın zanlısı kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 112 ambulansıyla 2 kız kardeşi hastaneye götürdü. Hatice Kocaefe yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken abla Elif Ç.'nin diz kapağının parçalandığı belirtildi.

Hayatını kaybeden Hatice Kocaefe'nin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla bitirdiği Uluslararası Hukuk alanında uzmanlık yaptığı öğrenildi. Hatice Kocaefe'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Genç avukatın Odunluk Mahallesi'ndeki Odunluk Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Odunluk Mahalle Mezarlığına defnedileceği belirtildi.

Öte yandan olaydan sonra kaçan olayın şüphelisi H.Ç.'nin kullandığı aracın görüntülerine ulaşan jandarma ekiplerinin her yerde şüpheliyi aradığı tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BURSA

