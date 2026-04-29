Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin konutun hak sahipleri belirlendi. AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ eliyle ilk kez uygulanacak olan "kiralık konut projesine" ilişkin de konuştu.

"BU YAZ KİRALIK KONUTLARIMIZI KURA İLE TESLİM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "İlk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını hayata geçiriyoruz. 100 bin konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut inşa ediyoruz. Vatandaşımız TOKİ'den uygun fiyatla konut kiralayacak. Bu yaz kiralık konutlarımızı da kura ile teslim edeceğiz. Kurada ismi çıkmayanlar da üzülmesin, biz sadece TOKİ vasıtası ile 1 milyon 460 bin konut üretmiş bir iktidarız. Biz 6 Şubat'ın izlerini 3 yıl gibi kısa sürede büyük oranda sildik.

Biz bu ülkeye bu millete sevdalıyız. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Hiçbirinde yokuz, olmadık olmayacağız. Bizi arayan açılışta, şantiyede, devasa eserlerin temelini atarken, bitmiş projeleri açarken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdi ile dertlenirken bulur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan 500 bin konutta ise Mart 2027'den itibaren anahtarların peyderpey teslim edileceğini ifade etti.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?