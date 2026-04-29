Kuzey Kore lideri Kim, Ukrayna'da ele geçirilmemek için "kendilerini patlatan" askerlerini övdü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'ya gönderilen ve "Ukrayna tarafından ele geçirilmemek için kendilerini patlatan" Kuzey Koreli askerleri övdü.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, Ukrayna'da yaşamını yitiren Kuzey Koreli askerler için başkent Pyongyang'da bir anıtın açılışını yaptı.

Kim, açılışta yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya karşı savaşmak için Kuzey Kore'den Rusya'ya gönderilen askerlerin "Ukrayna tarafından ele geçirilmemek için kendilerini patlatmalarını" övdü.

Bu askerlerin, Kuzey Kore'nin "büyük onurunu savunmak için tereddüt etmeden kendilerini patlatmayı ve intihar saldırısını seçtiklerini" savunan Kim, şunları söyledi:

"Saldırıların ön saflarında mermilerle parçalanmış bedenlerinde acı çekmek yerine, emir verilen askerler olarak görevlerini yerine getirememenin verdiği hayal kırıklığıyla kıvrananlar da sadık savaşçılar ve vatansever olarak adlandırılabilir."

Kim, askerlerin "karşılık beklemeden özveri ve ödül beklemeden bağlılık gösterdiklerini" belirterek, "İşte bu, ordumuzun sadakatinin zirvesinin tanımıdır." dedi.

Kuzey Kore'de, düşmana esir düşmek "vatana ihanet" olarak görülüyor.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.

Pyongyang yönetimi, bugüne kadar Ukrayna'daki savaşa gönderilen asker sayısını veya verdiği kayıpları kamuoyuna açıklamadı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
