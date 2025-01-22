Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı. Çalışanların ve misafirlerin ifadeleri ihmaller zincirini doğrularken, otelle ilgili çarpıcı ayrıntılar bir bir gün yüzüne çıkıyor.

2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 5 otel bulunuyor. 4 otelin yangın merdiveni binaların dışında ve metal. 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından gözaltına alınan Halit Ergün'ün sahibi olduğu Grand Kartal Otel'in yangın merdiveninin ise bina içinde olduğu görüldü.

Kartalkaya'daki diğer otellerde yangın merdiveni dışarıda

MERDİVENLER DUMANLA KAPLANDI

Grand Kartal Otel'deki 2 yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.

İTFAİYE RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan; olayın yankıları sürerken facianın yaşandığı otelin itfaiye raporu da ortaya çıktı. 2 Ocak'ta hazırlanan itfaiye raporu; yangın merdivenini binanın iç kısmına yapan otel yönetiminin yangının ilk başladığı yer olan kafede de LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurduğunu ortaya çıkardı. Yangının kısa sürede büyümesi ve tüm binayı sarması "Alevleri bu maddeler mi körükledi?" sorusunu akıllara getirdi.

OTEL SAHİBİ DAHİL 9 KİŞİ GÖZALTINDA

Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanan 29 kişinin taburcu edildiğini, 22 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini bildirdi. Olayla ilgili otel sahibi dahil 9 kişi gözaltına alındı.