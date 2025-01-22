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Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

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Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveninin binanın dışında olduğu, yalnızca 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'inkinin binanın içinde olduğu görüldü. Halit Ergün'ün sahibi olduğu oteldeki 2 yangın merdiveninin, yangın sırasında içeriden çekilen cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı. Çalışanların ve misafirlerin ifadeleri ihmaller zincirini doğrularken, otelle ilgili çarpıcı ayrıntılar bir bir gün yüzüne çıkıyor.

2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 5 otel bulunuyor. 4 otelin yangın merdiveni binaların dışında ve metal. 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından gözaltına alınan Halit Ergün'ün sahibi olduğu Grand Kartal Otel'in yangın merdiveninin ise bina içinde olduğu görüldü.

Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymişKartalkaya'daki diğer otellerde yangın merdiveni dışarıda

MERDİVENLER DUMANLA KAPLANDI

Grand Kartal Otel'deki 2 yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.

Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

İTFAİYE RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan; olayın yankıları sürerken facianın yaşandığı otelin itfaiye raporu da ortaya çıktı. 2 Ocak'ta hazırlanan itfaiye raporu; yangın merdivenini binanın iç kısmına yapan otel yönetiminin yangının ilk başladığı yer olan kafede de LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurduğunu ortaya çıkardı. Yangının kısa sürede büyümesi ve tüm binayı sarması "Alevleri bu maddeler mi körükledi?" sorusunu akıllara getirdi.

Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

OTEL SAHİBİ DAHİL 9 KİŞİ GÖZALTINDA

Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanan 29 kişinin taburcu edildiğini, 22 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini bildirdi. Olayla ilgili otel sahibi dahil 9 kişi gözaltına alındı.

Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Trafik lambaları var nasıl devamlı aktif çünki bozulduğu zaman vatandaş ihbarı veya ekipler görerek müdahale ediyor her şey böyle değilmi en önemli denetçi halktır kalacağınız yerin güvenliğini neden sorgulamazssınız ben gittiğim lokantanın mutfağını bir şekilde görmeye çalışırım mesela otelin erken uyarı ilk mudahale sistemini denetleyeceksiniz bunu alışkanlık haline getireceksiniz 1-2-3 derken yönetici bunu alışkanlık haline getirecek adam sendeci bir milletiz zaten

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Haber YorumlarıErener:

Kimbilir belki % 18 vergisini de vermiyordur bu hotel 38 bin liranın eminim çünkü vergi sadece asgari ücretliden alınıyor.

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

suan disarda olsa da yine fayda vermez cunku otel koridorları uzun ve yangin merdivenleri ucta odugu icin yangin aninda koridorları duman kaplar goz gzou göremez merdivenlere kosmak icin odadan koridora cikan insan dumandan zehirlenir ki zaten gozler birsey gormez ki dumandan adam merdivene ulassin o uzun koridorlarda tek cozum kesinlikle suan tum otellerde tum odalardan inilebilecek yangin merdiveni olmali ki yangin aninda o merdivenlerden insinler oda pencerelerinin yaninda merdivene açılan pencere buyuklugunde kacis kapılari yapılmalı yoksa suan baska otelde yangin ciksa yine cok kisi ölür cunku yangin merdivenleri otelerde suanki sekliyle asla fayda vermez cunku koridorlar dumanla doluyor goz gozu görmez ki yangin merdivenine ulasabilesin

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Haber YorumlarıEmrah Doğan:

BU ÜLKENİN BALINI KAYMAĞINI YİYENLER GECELİĞİ EN AZ 38000? VEREN ZENGİNLER. BU DÜNYADA İŞİNİZ İŞ ŞİMDİ ÖBÜR TARAFI DÜŞÜNÜN. :))))) :)))

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Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

Asıl soru o otele Kim ruhsat vermiş nasıl vermiş niye vermiş yangın merdiveni nasıl içerde olur ruhsat verilirken tam kontrol yapılmamış demekki, çok üzücü

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Haber YorumlarıMimoCoiffeur Ve Aysegül Zeycan:

Sayın bakanım sayın ilgili merciler lütfen bu adamları toplayın bir daha da içerden çıkmasınlar insan hayatı bu kadar güzel olmamalı

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Haber YorumlarıHaci:

Öncelikle Allah rahmet eylesin ölen vatandaşlarımıza. Kısa bir süre sonra bunlar unutulacak. Önemli olan şu ki böyle kazaların olmasını engelleyecek belediye kontrolunun sürekli olması, görmezden gelinen ve olay olana kadar önemsenmiyen seyler bir çok cana maal oluyor.

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