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Yargıda yeni dönem! Başsavcılar da adli dosyalarda görev alacak

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Yargıda yeni dönem! Başsavcılar da adli dosyalarda görev alacak
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandırmak ve soruşturmalardaki gecikmelerin önüne geçmek amacıyla iki önemli ilke kararının uygulamaya konulduğunu açıkladı. Yeni düzenlemeyle Cumhuriyet başsavcıları ve başsavcı vekilleri, idari ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılacak. Düzenlemeyle savcıların iş yükünün dengelenmesi ve dosyaların daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Yargıda işleyişi hızlandıracak yeni bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararının uygulamaya alındığını duyurdu. Kararlar, başsavcıların ve başsavcı vekillerinin görev dağılımını doğrudan ilgilendiriyor.

BAŞSAVCILAR DA ADLİ İŞLERE KATILACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi için yargı teşkilatının işleyişini güçlendirdiklerini belirtti. HSK tarafından hazırlanan iki ilke kararı kapsamında, Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan başsavcıların adli işlere katılımına ilişkin esaslar belirlendi. 

SAVCILARIN İŞ YÜKÜ DAHA DENGELİ DAĞITILACAK

Yeni düzenlemenin temel hedeflerinden biri, Cumhuriyet savcılarının üzerindeki iş yükünün daha dengeli dağıtılması olacak. Özellikle soruşturma dosyalarının sonuçlandırılmasında yaşanan gecikmelerin azaltılması amaçlanırken, tecrübeli başsavcı ve başsavcı vekillerinin bilgi birikiminden daha fazla yararlanılacak. Dosyaların makul sürede tamamlanması, düzenlemenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN KARARLILIK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargı teşkilatımızın işleyişini güçlendirmeye devam ediyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyuyoruz. Bu kapsamda; Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimizin, Asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarımızın, idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esasları belirledik. Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarımızın ve Başsavcı Vekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, Cumhuriyet Savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir."

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKemal Tekinay:

mahkemeler calismiyor, iki defa mahkemelik oldum, meraklisi degilim, bakanligi var denetimi var diyordum sabah 10 mahkemem vardi 9 da oradaydim, ilk mahkeme senin dediler 11,10 da mahkemem basladi cik gir iki soru, bekle dediler saat 4.30 kadar oradaydim, baska hahkeme olmadi savcinin ufak kizi savci hanimin bilgisayarnda oyun oynuyordu,, irkildim, dava sonucu hapis para cezasi verilecek savcinin kizi bilgisayarda oyun oynuyor, ciddiyete bakarmisiniz? dahasi var basinizi agritmiyayim bos bir gununuzde herhangi mahkeme salonuna gidin kendiniz gorun,,,

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Haber Yorumlarıkanatmishamza0:

hukuk olurmu,...?? TÜRKİYE CUMHURİYETİ bir hukuk devleti olurmu acaba...?? yinede ben bakanın iyi niyetli olduğuna inanıyorum.... böyle bir çağda işi zor. . ama başarı kaçınılmaz bu dozda devam ederse.. halk kendine birşey istemiyor halk adalet istiyor sorumluluk kendinde..

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