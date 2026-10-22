Yargıda yeni dönem! Başsavcılar da adli dosyalarda görev alacak

Yargıda işleyişi hızlandıracak yeni bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararının uygulamaya alındığını duyurdu. Kararlar, başsavcıların ve başsavcı vekillerinin görev dağılımını doğrudan ilgilendiriyor.

BAŞSAVCILAR DA ADLİ İŞLERE KATILACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi için yargı teşkilatının işleyişini güçlendirdiklerini belirtti. HSK tarafından hazırlanan iki ilke kararı kapsamında, Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan başsavcıların adli işlere katılımına ilişkin esaslar belirlendi.

SAVCILARIN İŞ YÜKÜ DAHA DENGELİ DAĞITILACAK

Yeni düzenlemenin temel hedeflerinden biri, Cumhuriyet savcılarının üzerindeki iş yükünün daha dengeli dağıtılması olacak. Özellikle soruşturma dosyalarının sonuçlandırılmasında yaşanan gecikmelerin azaltılması amaçlanırken, tecrübeli başsavcı ve başsavcı vekillerinin bilgi birikiminden daha fazla yararlanılacak. Dosyaların makul sürede tamamlanması, düzenlemenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN KARARLILIK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargı teşkilatımızın işleyişini güçlendirmeye devam ediyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyuyoruz. Bu kapsamda; Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimizin, Asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarımızın, idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esasları belirledik. Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarımızın ve Başsavcı Vekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, Cumhuriyet Savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir."

Kaynak: Haberler.com