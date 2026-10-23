Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Vincenzo Italiano kötü haberi verdi: Başakşehir maçında olmayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vincenzo Italiano kötü haberi verdi: Başakşehir maçında olmayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Crystal Palace maçının ardından konuşan Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, sakatlanarak oyundan çıkan Fabio Miretti hakkında konuşarak, "Miretti'nin birkaç hafta aramızda olmama ihtimali var. Başakşehir maçında olmayacak. Umarım hızlı döner'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

"İYİ İŞ ÇIKARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Oyuncularını tebrik eden İtalyan teknik adam, "Öncelikle tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. 4 tane de neredeyse çok az süre alan oyuncularımla oynadım. Bununla ilgili bazen çözüm bulurken sorun yaşanabiliyor. İlk yarıda iyi başladık ama ikinci yarıda yavaştık. Goller yedik ve sonrasında iyi reaksiyon gösterdik. 10 kişi kaldıktan sonra puan aldık. Avrupa'da hala kaybetmedik. Çok zordu ama bence iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum." dedi. 

"ÇOK ÖNEMLİ BİR PUAN ALDIK"

Sonucun önemine dikkat çeken Vincenzo Italiano, "Bence burada önemli olan kaybetmemekti ve bu devamlılığı sürdürmekti. 1 puan kazanmak da bizim için önemliydi. Bu 11'le çıkmakta zorunluyduk çünkü sakatlık riski olabiliyor. Bu maçta da Miretti sakatlandı, geçen hafta Hoffenheim maçında da Orkun sakatlandı. Kısa sürede maçlar yaptığınızda tehlikeli olabiliyor. Bugün 1 puan aldık ve çok önemli bir puan aldık." ifadelerini kullandı. 

''NAMAĞLUP DEVAM EDİYORUZ"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Bence iyiyiz şu anda. Baktığınız zaman, geçen hafta mağlup ettiğimiz Hoffenheim, bu hafta Lyon'u 3-0 yendi. Crystal Palace da iyi bir takım, iyi bir takıma karşı oynadık. Marsilya da öyle. Maçlarımız gerçekten zor. O yüzden elimizden geleni yapmalıyız. Bugün de rotasyon yaptım. Az süre alan oyuncularıma süre verdim. Bence şu ana kadar Avrupa'da iyi iş çıkardık. Avrupa'da namağlup devam ediyoruz ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı. 

''BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OLMAYACAK''

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan orta saha oyuncusu Fabio Miretti hakkında konuşan Italiano, "Miretti'nin birkaç hafta aramızda olmama ihtimali var. Başakşehir maçında olmayacak. Umarım hızlı döner.'' şeklinde yorum yaptı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Gaziantep’te baklava açtı! Şerbetini de kendi döktü

Diplomasideki hünerini mutfakta sergiledi: Baklava açan isim şaşırttı!
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular

Başkentte bakanlık dahil her yeri vurdular
Fenerbahçe ve Galatasaray son 16’ya kalabilecek mi? İşte hesaplanan ihtimaller

Kötü haber maalesef geldi! İşte ihtimaller
Tokenize hisselerde asıl sınav likidite: Platformlar fiyat oluşumu için yeni modeller deniyor

Tokenize hisselerde asıl sınav likidite
Bilal Erdoğan'dan İtalyanca sürprizi! Verona Forumu'ndaki hitabı dikkat çekti

Bilal Erdoğan bu kez İtalyancasıyla dikkat çekti! İşte o anlar
Rusya'da dron saldırısına uğrayan gemi Giresun açıklarına sürüklendi! Türk mühendisten haber yok

Dronla vurulan gemi kıyımıza dayandı! Türk mühendisten iz yok
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay ilk kez anlattı: Durup dururken bu noktaya gelmedim!

İzmirli esnafa içini döktü: Bu noktaya bir günde gelmedim!