'Kedi gibi evde oturacağım' diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama

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Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, tutuklu yargılandığı davada geçtiğimiz günlerde 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Özcan hakkında kurban olayı kapsamında ise her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün verilen hapis cezası ertelendi. Özcan dolandırıcılık suçundan ise beraat etti.

TANJU ÖZCAN: EVİMDE KEDİ GİBİ OTURACAĞIM

Duruşmaya ise Tanju Özcan'ın sözleri damga vurdu. Serbest bırakılmayı talep eden Özcan, "Serbest kalmak istiyorum. Oğluma kız istemek istiyorum. Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım. İsterse Öcalan'ı çıkarsınlar, isterlerse mültecileri doldursunlar umurumda değil. Evimde kedi gibi hiçbir şeye karışmadan oturacağım" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN BİR KISMI BELKİ ANLAYAMAMIŞ"

Sözleri çok konuşulan Özcan'dan yeni açıklama geldi. Özcan şunları söyledi: "Duruşmada anlattığım 'kedi metaforu'nu toplumun bir kısmı belki anlayamamış. Allah akıl versin! 'Benden beklenen, kedi gibi olmam.' dedim.

"BİR DE KİNAYEYİ ANLATMAK ZORUNDA KALIYORSUNUZ"

Kinayeli bir anlatım yapıyorsunuz, bir de kinayeyi anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Sığınmacıseverler ile teröristler nasıl da atlamış! Size söz, bundan sonra “aptala anlatır gibi” anlatacağım."

Kaynak: Haberler.com