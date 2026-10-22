Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

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Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

FON TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulu, tasfiye edilen yatırım fonlarında yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırlanan 9 maddelik Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni kabul ederek yasalaştırdı. Düzenlemeyle birlikte, fon krizinden etkilenen vatandaşlara yönelik ödeme sürecinin belirgin şekilde hızlandırılması ve bürokratik engellerin aşılması hedefleniyor.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ÖDEME

Yeni yasaya göre, hak sahibi bireysel yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar öncelikli ödeme yapılacak. Uzun süren tasfiye prosedürlerini beklemeden yürütülecek bu süreç sayesinde, yatırımcıların paralarına çok daha kısa sürede kavuşması sağlanacak.

Yasalaşan teklife göre fonların tasfiyesi, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gözetim ve denetiminde, tasfiyeyle görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek.

SPK tarafından belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye malvarlığından yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutar kadar, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme gerçekleştirilebilecek.

PİYASA DOLANDIRICILIĞINA KARIŞANLARA ÖDEME YAPILMAYACAK

Teklif kapsamında, SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlarla bağlantılı olarak piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini işlediği belirlenen kişilere ödeme yapılmayacak.

Bu fiillerin söz konusu fonlar tarafından işlenmesi, fonlarla birlikte hareket edilmesi veya fonların iştirakiyle gerçekleştirilmesi halinde, eylemleri işlediği ya da birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişiler, fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından yararlanamayacak.

Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükümleri uyarınca el koyma kararı verilebilecek.

ZARAR VE KAYIP TUTARLARI BELİRLENECEK

El konulan ve müsadere edilen malvarlığı değerleri ile geri kazanım hesabına ilişkin hüküm kapsamında bulunmayan durumlarda SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alacak.

Kurul, her bir fon bakımından zarar veya kayıp tutarını, bu zarar ya da kayıpta sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri ve sorumlu oldukları tutarları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek.

Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa aktarılacak. Tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise söz konusu tutarlar, SPK'nin bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gönderilecek.

YTM, ödemeleri katılma payı sahipliği oranında gerçekleştirecek. Düzenlemeye göre zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.

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