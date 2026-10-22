Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fon krizinde TBMM'de kritik eşik aşıldı. Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 9 maddelik kanunla birlikte, yatırımcılara ödeme süreci hızlanacak. Yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacak.

Fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

FON TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ

TBMM Genel Kurulu, tasfiye edilen yatırım fonlarında yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırlanan 9 maddelik Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni kabul ederek yasalaştırdı. Düzenlemeyle birlikte, fon krizinden etkilenen vatandaşlara yönelik ödeme sürecinin belirgin şekilde hızlandırılması ve bürokratik engellerin aşılması hedefleniyor.

1 MİLYON LİRAYA KADAR ÖDEME

Yeni yasaya göre, hak sahibi bireysel yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar öncelikli ödeme yapılacak. Uzun süren tasfiye prosedürlerini beklemeden yürütülecek bu süreç sayesinde, yatırımcıların paralarına çok daha kısa sürede kavuşması sağlanacak.

Yasalaşan teklife göre fonların tasfiyesi, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gözetim ve denetiminde, tasfiyeyle görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek.

SPK tarafından belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye malvarlığından yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutar kadar, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme gerçekleştirilebilecek.

PİYASA DOLANDIRICILIĞINA KARIŞANLARA ÖDEME YAPILMAYACAK

Teklif kapsamında, SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlarla bağlantılı olarak piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini işlediği belirlenen kişilere ödeme yapılmayacak.

Bu fiillerin söz konusu fonlar tarafından işlenmesi, fonlarla birlikte hareket edilmesi veya fonların iştirakiyle gerçekleştirilmesi halinde, eylemleri işlediği ya da birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişiler, fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından yararlanamayacak.

Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükümleri uyarınca el koyma kararı verilebilecek.

ZARAR VE KAYIP TUTARLARI BELİRLENECEK

El konulan ve müsadere edilen malvarlığı değerleri ile geri kazanım hesabına ilişkin hüküm kapsamında bulunmayan durumlarda SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alacak.

Kurul, her bir fon bakımından zarar veya kayıp tutarını, bu zarar ya da kayıpta sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri ve sorumlu oldukları tutarları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek.

Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa aktarılacak. Tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise söz konusu tutarlar, SPK'nin bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gönderilecek.

YTM, ödemeleri katılma payı sahipliği oranında gerçekleştirecek. Düzenlemeye göre zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.

İlgili Haberler
SPK: Tamamlanmış takas işlemleri 'Fon Kanunu'ndan etkilenmeyecekSPK: Tamamlanmış takas işlemleri 'Fon Kanunu'ndan etkilenmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kol kırılır yen içinde kalmaz' dedi, saatler sonra neşter vurulduCumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakamFon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındıEski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındıFon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarınevzataydin099:

nasıl bir yorum yazmam lazimki

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıS.avcı:

Zengine olunca nasıl kanunlar hemen kabul ediliyor garibana sen bekle hey yavrum hey..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayrettin Kubur:

fon soruşturmasına onay verme parayı çalanları koruma kanunu çıkar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Soydular lan hepimizi borsada ne fonu bütün hisseler %70 %80 zararda hiç birinede yaska gelmedi niye araştırmıyorsunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'taki bina faciasında yeni görüntü! Çöken yapı 4 gün önce kameralara yansımış

1 kişinin öldüğü bina faciasında yapı 4 gün önce görüntülenmiş
Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı

Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Sokak ortasında kanlı dehşet! 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı

61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca kendi boğazını kesti
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Gaziantep’te baklava açtı! Şerbetini de kendi döktü

Diplomasideki hünerini mutfakta sergiledi: Baklava açan isim şaşırttı!
Meclis’te İzleme Kurulu kuruluyor! Kurtulmuş’tan 'ete kemiğe bürünecek' mesajı

Kurtulmuş'tan "İzleme Kurulu" için tarih işareti
Doğal gaz ve elektriğe zam sinyali! Oran da verildi

85 milyonu ilgilendiriyor! Kış gelmeden zam göründü
Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti

Başlarına para ödülü koydular, sonra bin pişman oldular

Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

Erdoğan dün resti çekti, bugün 5 şüpheli daha alındı