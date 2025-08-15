5 ilde orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı

5 ilde orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
Güncelleme:
Kocaeli-Karamürsel, Bursa-İznik, Karaman-Ermenek, Muğla-Fethiye ve Bartın-Amasra'da orman yangınları çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürerken Karamürsel'deki yangının dumanları Bursa'ya ulaştı. Karamürsel'deki yangın yerleşim yerlerine de sıçrarken alevlerin ulaştığı bir evi görüntüleyen vatandaşların, "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız" dediği duyuldu.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kocaeli- Karamürsel, Bursa-İznik, Karaman- Ermenek, Muğla- Fethiye ve Bartın-Amasra'da orman yangınları çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgede ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürerken alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

KOCAELİ-KARAMÜRSEL

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Suludere köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, müdahaleye başlarken bölge halkı da çalışmalara destek veriyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

DUMANLAR BURSA'YA ULAŞTI

Suludere Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesine ulaştı. Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Rüzgarla yayılan duman yüzünden söz konusu bölgelerde is kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

YANGIN KÖYE İNDİ: KAÇ ARTIK HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ

Karamürsel'de çıkan yangına müdahale sürerken, alevler rüzgarın etkisiyle Akçat köyündeki bazı evlere ulaştı. Akçat köyünde çekildiği belirtilen bir görüntüde, alevlerin bir eve sirayet ettiği ve vatandaşın hortumla müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Görüntüyü çeken kişinin, "Kaç, artık hiçbir şey yapamayız" sözleri kayıtlara yansıdı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin, yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazözle alevleri yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak ve yangını kontrol altına almak için yoğun çabası devam ediyor.

BURSA-İZNİK

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde orman yangını başladı. Vatandaşların yükselen dumanları fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve İznik Belediyesi ekipleri sevk edildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER YAYILIYOR

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi. Ekipler hem karadan hem havadan yoğun müdahaleye başladı. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için çevredeki alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

İznik Belediyesi yetkilileri, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini ve vatandaşların bölgeden uzak durmaları gerektiğini belirtti. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için havadan helikopter desteğiyle su boşaltma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının başladığı alanın zengin bitki örtüsüne sahip olması nedeniyle, bölgedeki doğal yaşamın zarar görmesinden endişe ediliyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmaları başlayacak.

KARAMAN-ERMENEK

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyü Yaylacık mevkisinde, saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarıyla, Karaman ve Ermenek'ten Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD'a bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin yayılması ile Orman Genel Müdürlüğü'nden 4 helikopter desteği istendi. Arazi şartları nedeniyle bölgeye ilk ulaşan ekipler, köylülerle birlikte müdahale etmeye başladı.

MUĞLA-FETHİYE

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Katrancı Koyu yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale için bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile arazözler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de destek veriyor. Alevlere müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

BARTIN-AMASRA

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Ahatlar köyü mevkisinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale ediyor. Yangın bölgesine Bartın Belediyesi ile çevre ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının geniş ormanlık bölgelere sıçramaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

BİRİ SÖNMEDEN DİĞERİ BAŞLADI

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Ahatlar mevkii ile İnkumu yolu üzerinde çıkan yangınlara müdahale sürerken, Bartın il merkezine bağlı Ağdacı Mahallesinde de başka bir yangın çıktı.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü yerleşkesi yakınlarında meydana gelen yangında alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek, bir anda ormanlık alana sıçradı. İhbarın ardından bölgeye Bartın Belediyesi ve İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri sevk edildi. Yangın bölgesine yakın evleri de tehdit eden yangın olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kaynak: AA, DHA, İHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Tokuş:

Pkk’lı teröristler ülkemizi yakıyor.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

suyla olmaz ya da araba yıkamacilarin ki gibi kuvvetli tazyikli olmalı ki söndürsun uçağın boşalttığı şu yumuşak düştüğü için etkili olmuyor ya da dev yangın söndürme tüpleri olmalı en azından önce yangını söndürsun sonra su dökülsün Çinliler her gün birseyler bulmak için denemeler yapıyor fikir üretiyor biz se 70 yıllardaki sistemlerle yürüyoruz hiç daha hızlı nasıl yangın sondurulebilir seklinde düşünce üreten yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
