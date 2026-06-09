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Donanma personeli öğle arasında denize girdi, köpekbalığının saldırısına uğradı

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ABD'nin Florida eyaletinde bulunan bir donanma tesisinde yaşanan köpekbalığı saldırısı paniğe neden oldu. Öğle arasında yüzmeye çıkan bir donanma çalışanı, köpekbalığının saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

  • ABD'nin Florida eyaletindeki NSA Panama City üssünde bir donanma sivil çalışanı, öğle molasında yüzerken köpekbalığı saldırısına uğradı.
  • Saldırı yerel saatle 11.45'te meydana geldi ve yaralının durumu kritik olarak açıklandı.
  • Sosyal medyada yayılan saldırıya ilişkin iddialar resmi makamlarca doğrulanmadı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Panama City bölgesinde bulunan Donanma Destek Faaliyeti (NSA) Panama City üssünde meydana gelen köpekbalığı saldırısı büyük korku yarattı. Donanma bünyesinde görev yapan bir sivil çalışan, öğle molasında yüzdüğü sırada köpekbalığının saldırısına uğradı.

ÖĞLE MOLASINDA DENİZE GİRMİŞTİ

New York Post'un haberine göre olay yerel saatle 11.45 sıralarında meydana geldi. Deniz Kuvvetleri Yüzey Harp Merkezi'nde görev yapan erkek çalışan, öğle arasında marinada yüzdüğü sırada saldırıya uğradı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU KRİTİK

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çalışan, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, saldırıya uğrayan kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı. Yaralanmanın boyutuna ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

SOSYAL MEDYADA FARKLI İDDİALAR DOLAŞTI

Olayın ardından sosyal medyada saldırıya uğrayan kişinin "deniz subayı olduğu", "köpekbalığının kişiyi denizin altına sürüklediği" ve "yardım edin diye bağırdığı" yönünde çeşitli paylaşımlar yapıldı. Ancak bu detaylar resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Şu ana kadar yayımlanan resmi açıklamalarda yalnızca bir donanma çalışanının köpekbalığı saldırısında ağır yaralandığı bilgisi yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Donanma yetkilileri olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırının gerçekleştiği bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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