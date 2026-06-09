Haberler

İddia: Kılıçdaroğlu, Özel döneminde medya kuruluşlarıyla yapılan reklam anlaşmalarını iptal etti

İddia: Kılıçdaroğlu, Özel döneminde medya kuruluşlarıyla yapılan reklam anlaşmalarını iptal etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahkemenin CHP kurultayına yönelik verdiği mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan medya kuruluşlarına kötü haber geldi. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde televizyon, gazete ve sosyal medya sayfalarıyla yaptığı reklam anlaşmalarını iptal ettiği iddia edildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayına yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partide radikal adımlar atmaya başladı.

ÖZEL DÖNEMİNDEKİ TÜM ANLAŞMALAR İPTAL EDİLDİ

Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in genel başkanlığı döneminde çeşitli televizyon, gazete ve sosyal medya sayfalarıyla yapılan milyonlarca liralık reklam ve sponsorluk anlaşmalarını tek taraflı olarak iptal ettiği iddia edildi. Eski yönetimin mali işlerini incelemeye alan yeni yönetimin, fahiş fiyatlı veya usulsüz bulduğu tüm sözleşmeleri askıya aldığı belirtiliyor.

CHP genel merkezinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Özgür Özel döneminde anlaşma yapan medya kuruluşları gelecek açıklamayı bekliyor.

Kaynak: Haberler.com
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor

Savaş uçakları havalandı, Türkiye'nin komşusu vuruluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi

Fenomen dizi sezon finali yaptı, ünlü çift soluğu tatilde aldı
Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

"Bikini izi sevmiyorum" dedi, fotoğrafı yürek hoplattı
Gökhan İnler'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz

İtalya'dan açıklama geldi: Bonservisi için Galatasaray ile görüşeceğiz
Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi

Süper Lig'in eski şampiyonuna transfer olması an meselesi

Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor

O transferi istemedi!