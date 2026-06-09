İddia: Kılıçdaroğlu, Özel döneminde medya kuruluşlarıyla yapılan reklam anlaşmalarını iptal etti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayına yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının ardından genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partide radikal adımlar atmaya başladı.

ÖZEL DÖNEMİNDEKİ TÜM ANLAŞMALAR İPTAL EDİLDİ

Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in genel başkanlığı döneminde çeşitli televizyon, gazete ve sosyal medya sayfalarıyla yapılan milyonlarca liralık reklam ve sponsorluk anlaşmalarını tek taraflı olarak iptal ettiği iddia edildi. Eski yönetimin mali işlerini incelemeye alan yeni yönetimin, fahiş fiyatlı veya usulsüz bulduğu tüm sözleşmeleri askıya aldığı belirtiliyor.

CHP genel merkezinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Özgür Özel döneminde anlaşma yapan medya kuruluşları gelecek açıklamayı bekliyor.

Kaynak: Haberler.com