Trump: Bir helikopterimizi düşürdüler ve şimdi buna karşılık veriyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık İran'a yönelik "karşı saldırılar" düzenlemeye başlamalarının ardından ABC News kanalına bir açıklama yaptı.

"BENCE BU YANIT ÇOK SERT, ÇOK GÜÇLÜ OLMALIYDI, İŞTE BU ÖYLE BİR KARŞILIK”

Trump, açıklamasında, "Karşılık vermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir helikopterimizi düşürdüler ve şu anda buna karşılık veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu saldırıları ABD helikopterinin düşürülmesine bir "yanıt" olarak gördüğünü vurgulayan Trump, "Bence bu yanıt çok sert, çok güçlü olmalıydı, işte bu öyle bir karşılık." yorumunu yaptı.

ABD’DEN İRAN'A "KARŞI SALDIRI"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıkladı.

Komutanlık, açıklamasında, "CENTCOM, dün ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak, Başkomutan'ın (Donald Trump) talimatıyla bugün saat 17.00'de (ABD Doğu Saati) İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemeye başladı. Bu operasyon, İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Trump, olayla ilgili sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek, "ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." açıklamasını yaptı.

Apache helikopterinin düşürülmesini gözünde "fazla büyütmediği" mesajını veren Trump, açıklamasında, "Bu olay o kadar da büyük bir mesele değil. Pilotlar iyi durumda." değerlendirmesinde bulundu.

PİLOTLAR KURTARILDI MI?

Öte yandan Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan ABD'li yetkililer, helikopterin pilotlarının Amerikan ordusuna ait bir deniz dronu tarafından kurtarıldığını ifade etmişti.

Axios'a açıklama yapan bir başka yetkili ise söz konusu olaya, İran'a ait bir dronun Apache helikopterine çarpmasının neden olduğunu, ancak bunun kasıtlı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirtmişti.