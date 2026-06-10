Elon Musk’ın 2 şirketine gürültü davası, davacı sayısı binleri bulabilir

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ile uzay teknolojileri şirketi SpaceX, ABD'de açılan yeni bir davayla gündeme geldi. Mississippi eyaletinde yaşayan üç kişi, şirketlerin işlettiği tesislere enerji sağlayan santralin çevrede yaşayan binlerce kişiyi olumsuz etkilediğini savunarak federal mahkemeye başvurdu.

GÜRÜLTÜNÜN HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Mississippi'nin Oxford kentindeki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, veri merkezlerine enerji sağlayan gaz türbinlerinden kaynaklanan gürültünün bölge sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkilediği belirtildi.

Davacılar, "sürekli, kaçınılmaz ve her yerde hissedilen" gürültünün sağlık sorunlarına, duygusal sıkıntılara ve yaşam kalitesinde düşüşe yol açtığını öne sürdü. Ayrıca evlerin piyasa değerlerinde ciddi kayıplar yaşandığı da iddialar arasında yer aldı.

10 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ KAPSAYABİLİR

Dava, üç kişi tarafından açılmış olsa da yaklaşık 10 binden fazla bölge sakini adına toplu dava niteliği taşıyor.

Dilekçede, yapay zeka sektöründeki hızlı büyümenin çevrede yaşayan topluluklar üzerinde beklenmedik sonuçlar doğurduğu savunuldu. Binlerce kişinin günün büyük bölümünde gürültü ve titreşime maruz kaldığı öne sürüldü.

TAZMİNAT VE KARLARIN GERİ ALINMASI TALEBİ

Davacılar, yaşadıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle tazminat talep ederken, şirketlerin faaliyetlerinden elde ettiği öne sürülen kazançların da geri alınmasını istedi.

Mahkemeye sunulan belgelerde, gürültünün azaltılması için gerekli önlemlerin alınmadığı ve şirketlerin ihmalkâr davrandığı iddia edildi.

ŞİRKETLERDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Davada xAI, SpaceX ve xAI'nin iştiraki MZX Tech sanık olarak gösterildi. Ancak Elon Musk'ın adı davada doğrudan sanıklar arasında yer almadı.

Şirketler ise dava hakkında yapılan yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

20 MİLYAR DOLARLIK TESİS TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Dava dosyasına göre xAI, Mississippi Valisi Tate Reeves'in desteğiyle Southaven bölgesindeki yapay zeka ve veri merkezi yatırımları için 20 milyar doları aşan bir yatırım gerçekleştirdi.

Bölgedeki gaz türbinlerinin hem veri merkezlerine hem de ilgili teknoloji tesislerine enerji sağladığı belirtildi.

NAACP'NİN DAVASI DA DEVAM EDİYOR

xAI'nin Southaven'daki faaliyetleri daha önce de hukuki süreçlere konu olmuştu. ABD'nin önde gelen sivil haklar kuruluşlarından NAACP, nisan ayında şirkete karşı ayrı bir dava açmıştı.

Söz konusu davada şirket, çevre düzenlemelerini ihlal etmekle suçlanırken, ABD Adalet Bakanlığı da davaya müdahil olabileceğinin sinyalini vermişti. Bakanlık, davanın yapay zeka altyapısı yatırımlarında kamu otoritesinin rolüne ilişkin önemli hukuki ve siyasi soruları gündeme getirdiğini belirtti.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI YENİ TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Son dava, ABD'de hızla büyüyen yapay zeka yatırımlarının çevresel ve toplumsal etkilerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Bölge sakinleri yaşam kalitelerinin düştüğünü savunurken, teknoloji şirketleri ise artan enerji ihtiyacını karşılamak için yeni altyapı yatırımlarını sürdürüyor.