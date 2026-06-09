Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Hakkari'de 45 yaşındaki kadının yaşadığı binanın bodrum katında ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Adamın, eşinin kafasına sopayla vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
- Hamide Çiftçi (43), Hakkari'de yaşadığı binanın bodrum katında ölü bulundu.
- Eşi Lezgin Çitfi, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
- Lezgin Çitfi, ifadesinde eşinin kafasına sopayla vurarak öldürdüğünü itiraf etti.
Hakkari'de yaşadığı binanın bodrum katında cansız bedeni bulunan Hamide Çiftçi'nin (43) ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli olarak gözaltına alınan eşi Lezgin Çitfi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAFASINA SOPAYLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ
Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Hamide Çiftçi'nin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan eşi L.Ç'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen L.Ç, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Zanlının, ifadesinde eşinin kafasına sopayla vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
BİNANIN BODRUMUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU
Önceki gün Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında yaşayan Hamide Çiftçi'den haber alamayan yakınları, Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunmuştu.
Aramalarını sürdüren aile üyeleri, dün sabah saatlerinde kadını binanın bodrum katında hareketsiz yatarken görmüştü. Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.