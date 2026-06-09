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Gökyüzünde tarihi anlar, Papa Leo kokpite geçti, savaş jetini selamladı

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo'nun İspanya ziyareti sırasında seyahat ettiği uçakta sıra dışı anlar yaşandı. Kokpite geçen Papa, uçağa eşlik eden İspanyol Hava Kuvvetleri'ne ait F-18 savaş jetinin pilotunu selamlarken, telsizden yaptığı İspanyolca anonsla da uçuş ekibine teşekkür etti.

İspanya ziyaretine devam eden Papa Leo'nun Madrid'den Barselona'ya yaptığı uçuş sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Reuters'ın servis ettiği görüntülerde, Papa'nın uçuş sırasında kokpiti ziyaret ettiği, pilotlarla sohbet ettiği ve uçağa havada eşlik eden savaş jetlerini selamladığı anlar yer aldı.

KOKPİTTE PİLOTLARLA BİR ARAYA GELDİ

Uçuş sırasında kaptan pilotun daveti üzerine kokpite geçen Papa Leo, bir süre pilotlarla birlikte oturdu. Kaptan ve yardımcı pilotun arasına geçen Papa'ya uçuş ekibi tarafından dışarıdaki manzara gösterildi. Kokpit camından dışarıyı inceleyen Papa'nın oldukça keyifli olduğu görüldü.

F-18 SAVAŞ JETİNE EL SALLADI

O anlarda papalık uçağına İspanyol Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-18 savaş jeti eşlik etti. Güvenlik ve protokol kapsamında gerçekleştirilen eskort uçuş sırasında savaş jeti papalık uçağına yaklaşırken, Papa Leo kokpit camından pilotları selamladı. Papa'nın el sallayarak verdiği karşılık, uçaktaki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

TELSİZDEN İSPANYOLCA MESAJ VERDİ

Ziyaret sırasında en dikkat çeken anlardan biri de Papa'nın telsizi eline alması oldu. Kokpitte kulaklıklarını takan Papa Leo, pilot mikrofonunu kullanarak uçuş ekibine seslendi.

İspanyolca konuşan Papa, "Muchas gracias por todo..." (Her şey için çok teşekkürler) diyerek ekibe teşekkür etti. Papa'nın uçuş personeline iyi uçuşlar dilediği ve dualarını ilettiği öğrenildi.

KABİNDE YOLCULARLA DA SELAMLAŞTI

Kokpit ziyaretinin ardından kabine dönen Papa Leo, uçaktaki yolcular ve görevlilerle de tek tek ilgilendi. Bazı yolcularla sohbet eden Papa'nın, kabin ekibiyle el sıkışarak teşekkür ettiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Papa Leo'nun kokpitteki samimi tavırları ve savaş jeti pilotuna verdiği selam kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Milyonlarca kez izlenen görüntüler, Papa'nın mütevazı kişiliğini yansıtan kareler olarak yorumlandı. Özellikle telsizden yaptığı teşekkür konuşması ve F-18 pilotuna el salladığı anlar, ziyaretin en dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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