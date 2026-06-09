Suriyeli esnafın dükkanını mühürleyen Başkan Bahadır'dan net uyarı: Türkiye Cumhuriyeti’nin kaidelerine uyacaksınız

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde sık sık denetimlere çıkmasıyla bilinen Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ruhsatsız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde işletilen Suriyeli bir şahsa ait dükkanı bizzat mühürletti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran denetimde Bahadır, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kaidelerine uyacaksınız" diyerek taviz verilmeyeceğini vurguladı.

"BURAYI MÜHÜRLÜYORSUNUZ HEMEN"

Bahçelievler genelinde yürütülen saha denetimleri kapsamında sokakları inceleyen Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kurallara uymadığı tespit edilen bir dükkanın önünde durarak yanındaki ekiplere net bir talimat verdi: "Burayı mühürlüyorsunuz hemen."

Talimatın ardından dükkandan içeri giren Başkan Bahadır, tezgahların üzerindeki açık tatlıları ve reyonları inceledi. İş yeri sahibine yönelerek, "Selamünaleyküm... Ne bunlar böyle? Tatlı... Ama açık satıyorsun. Sen tatlıcı mısın? Sen nerelisin?" sorularını sordu. Dükkan sahibinden "Suriye" yanıtını alan Bahadır, hemen ardından "Ruhsat ver bakayım" diyerek resmi evrakları talep etti.

MUHASEBECİ DE TEPKİDEN NASİBİNİ ALDI

İş yeri sahibinin "Muhasebeyle geldim" diyerek ruhsat ibraz edememesi üzerine Başkan Bahadır, işletmenin muhasebecisini telefonla arattı. Telefonu eline alan Hakan Bahadır, muhasebeciye dükkandaki usulsüzlükleri tek tek sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

"Mükellefinize geldim şimdi de oradan sizi arıyorum. Burası çok pis, çok karışık, ruhsatı yok. Bunları açtırıyorsunuz, vergi dairesine gönderiyorsunuz. Neden belediyeye göndermiyorsunuz ruhsat almasını söylemiyorsunuz? Şimdi kapatacağız, biz burayı mühürleyeceğiz. Bunları kapattığım gibi size de işlem yapacağım. Adam baklava satıyor açıkta, onu satıyor bunu satıyor. Olur mu ya?"

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KAİDELERİNE UYACAKSINIZ"

Telefon görüşmesini sonlandıran Bahçelievler Belediye Başkanı, kuralların herkes için eşit olduğunu ve yasalara harfiyen uyulması gerektiğini belirterek dükkan sahibine uyarılarda bulundu.

Herhangi bir imtiyaz tanınmayacağının altını çizen Bahadır, net konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kurallara uyacaksın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı... Onlardan istediğimi senden de isteyeceğim, böyle bir şey yok. Burayı kapatacağız, mühürleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaidelerine uyacaksınız bak!"

Başkan Bahadır'ın sert uyarısının ardından, ruhsatı bulunmayan ve hijyen şartlarını taşımayan dükkan, belediye zabıta ekipleri tarafından resmi olarak mühürlenerek faaliyetten menedildi.