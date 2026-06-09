Haberler

Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Her yaz bronz teniyle "Dişi Fedon" olarak anılan sosyetik güzel Eda Taşpınar, tatil sezonunu açtı. Üstsüz güneşlendiği anları paylaşan Taşpınar, "I don't like tan lines" (Bikini izlerinden hoşlanmıyorum)" notunu düştü. 46 yaşındaki Taşpınar, güzelliğiyle kendini hayran bıraktı.

Eda Taşpınar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sezonunu kendine has tarzıyla ve iddialı bir girişle açtı. "Dişi Fedon" lakabının hakkını fazlasıyla veren 46 yaşındaki sosyetik güzel, yıllardır formunu ve bronzluğunu koruma konusundaki istikrarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

"BİKİNİ İZLERİNDEN HOŞLANMIYORUM"

Bikini izi konusundaki net tavrı da zaten onun yıllardır bilinen ikonik bronz imajının arkasındaki sırrı bir kez daha kanıtladı. Üstsüz güneşlendiği anları paylaşan Taşpınar, "I don't like tan lines" (Bikini izlerinden hoşlanmıyorum)" notunu düştü.

Kaynak: Haberler.com
Numan Kurtulmuş'a fezlekeler soruldu: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar

Fezlekeler soruldu: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak

LGS sınavında bir ilk! Öğrencilere dolu dolu paket dağıtılacak
Erman Toroğlu, Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi

Fenerbahçe için şampiyonluğun formülünü verdi
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası

Küçücük çocuğu kaçırdı, sadece 3 yıl hapisle kurtuldu
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi

Yasak aşk iddiasıyla öldürülen Nurgül'ün ailesinden şoke eden karar

Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Alıcı bulamayınca tonlarcasını vatandaşlara dağıttı! Kapış kapış gitti