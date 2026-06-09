Ayna karşısında sergilediği kaslarıyla ağızları açık bıraktı

Daria isimli bir sporcu kadın, ayna karşısında sergilediği çarpıcı kas kütlesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

AYNA KARŞISINDA KASLARINI SERGİLEDİ

Aynanın karşısına geçen başarılı sporcu, kol ve bacak kaslarıyla ağızları adeta açık bıraktı. Yılların emeğini ve disiplinli çalışmasını gözler önüne seren Daria’nın bu paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Görüntüler, takipçileri arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sporcunun azmini takdir eden bir kesim, ortaya çıkan fiziğe tam not vererek Daria’yı "rol model" ilan etti. Diğer bir kesim ise bu görüntünün abartılı olduğunu ve estetikten uzaklaştığını belirtti. Kas yapısının doğal sınırları zorladığını iddia eden eleştirmenler, paylaşımı "aşırı" buldu.