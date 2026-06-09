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Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ordusuna ait Apache tipi helikopteri düşürdüğünü doğruladı. Helikopterdeki 2 pilotun güvende olduklarını söyleyen Trump, "İran'ın bu saldırısına yanıt vereceğiz." dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ordusuna ait bir helikopteri düşürdüğünü doğruladı ve yanıt vereceklerini söyledi.
  • Apache tipi helikopter Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü, 2 pilot kurtarıldı.
  • Helikopterin düşüş nedeni (İran ateşi veya teknik arıza) henüz bilinmiyor, soruşturma başlatıldı.

Abd Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran ABD ordusuna ait helikopteri düşürdü, bu saldırıya yanıt vereceğiz." dedi.

TRUMP: İRAN, ABD HELİKOPTERİNİ DÜŞÜRDÜ

ABD ordusuna ait Apache tipi helikopter Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. Helikopterdeki 2 pilotun kurtarıldığını aktaran ABD'li kaynaklar, hava aracının İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Trump'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Trump, "İran, ABD ordusuna ait helikopteri düşürdü. Helikopterde 2 pilot vardı, şimdi güvendeler. İran'ın bu saldırısına yanıt vereceğiz." ifadelerini kullandı.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, TSİ 02.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü ifade edilmişti.

Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın kurtulduğu belirtilerek, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden kurtarıldığı ve durumlarının stabil olduğu bildirilmişti.

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