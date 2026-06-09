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Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman'ın ekibi netlik kazanıyor

Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman'ın ekibi netlik kazanıyor
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Süper Lig devi Fenerbahçe'ye yeniden geri dönmeye hazırlanan teknik direktör Aykut Kocaman'ın ekibi de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde forma giymiş 3 efsane isim, camiaya geri dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, futbol takımının yönetimini tanıdık bir isme emanet etmeye hazırlanıyor. 

AYKUT KOCAMAN GERİ DÖNÜYOR

Başkan Yıldırım ile tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman arasında prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Resmi sözleşmenin imzalanması ve ardından düzenlenecek basın toplantısının, mazbata törenini takip eden ilk günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

EFSANE İSİMLER YUVAYA DÖNÜYOR

1 yıllık anlaşma sağlanması beklenen Aykut Kocaman’ın teknik ekibinde yer alacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli taraftarların hafızalarında yer edinmiş eski futbolcular, yeni sezonda kulübede görev alacak. Gazeteci Senad Ok'un Sporx'e aktardığı bilgilere göre; Volkan Demirel, Pierre Webo ve Dirk Kuyt gibi kulübün sembol isimleri Fenerbahçe'deki yeni yapılanmada yer alacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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