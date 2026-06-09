İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor

Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanırken, Irak'ın Erbil kenti İHA saldırılarının hedefi oldu. Kentte ardı ardına şiddetli patlama sesleri duyulurken, saldırıların bölgedeki bazı kampları hedef aldığı bildirildi. İran sınırında askeri hareketlilik artarken, İran savaş uçaklarının da önlem amaçlı havalandığı öğrenildi.

ERBİL'DE SAVAŞ UÇAKLARI

Saldırıların ardından Erbil semalarında ABD ve İran savaş uçakları uçuş yapmaya başladı. Bölgede askeri alarm durumu ve gergin bekleyiş sürüyor.

DEVRİM MUHAFIZLARI OPERASYON BAŞLATTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'de İranlı-Kürt muhalif grupların karargâhlarını hedef alan büyük çaplı bir operasyon başlattığı öğrenildi. Kuzey Irak'ın tam labinde yer alan Erbil, büyük ABD üslerine ev sahipliği yapıyor.

TRUMP: İRAN, ABD HELİKOPTERİNİ DÜŞÜRDÜ

Öte yandan ABD ordusuna ait Apache tipi helikopter Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. Helikopterdeki 2 pilotun kurtarıldığını aktaran ABD'li kaynaklar, hava aracının İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Trump'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Trump, "İran, ABD ordusuna ait helikopteri düşürdü. Helikopterde 2 pilot vardı, şimdi güvendeler. İran'ın bu saldırısına yanıt vereceğiz." ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ YANIT VERDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise şu açıklamayı yaptı: "Hürmüz Boğazı uluslararası sular değil, İran ile Umman arasında paylaşılan ve ABD kıyılarından binlerce mil uzakta yer alan bir bölgedir. Deniz sınırları son derece nettir.

Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz; İran'ın hava sahası, karası veya sularına yönelik her türlü ihlale karşı sürekli teyakkuz halindedir. Topraklarımızın yakınındaki yabancı güçler; kendi insani hataları, basit kazalar veya potansiyel olarak çatışma arasında kalma ihtimalleri nedeniyle sürekli risk altındadır.

"DİPLOMASİYİ TERCİH EDERİZ ANCAK BAŞKA DİLLERİ DE KONUŞMAYI BİLİRİZ"

Riski azaltmak için en iyi çözüm, yabancı güçlerin, düşmanca bir varlığa asla misafirperver davranmayacak bu ortamı mümkün olan en kısa sürede terk etmesidir. İran diplomasinin dilini tercih etmektedir. Ancak, Kahraman Savaşçılarımızın dünyaya gösterdiği gibi, biz başka dilleri konuşmayı da biliriz."