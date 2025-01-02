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13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı

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Milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti. Sanat dünyasının acı kaybı Tayfur'un hayat yolculuğunda tüm zorluklara daha 5 yaşındayken başlamış, sonrası da hiçbir zaman kolay olmamıştı. İşte birçok şarkısıyla gönüllerde kalacak usta sanatçının film gibi hayat hikayesi.

1970'li 80'li yılların şöhret ismi, milyonların uğruna gözyaşı döktüğü Ferdi babası usta sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir Antalya'da tedavi görüyordu. Ferdi Tayfur ne yazık ki tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşte 9 defa Altın Plak Ödülü kazanan, 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan usta sanatçının film gibi hayat hikayesi.

13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı

BABASINI KAN DAVASI UĞRUNA KAYBETTİ

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Henüz 5 yaşındayken babası bir kan davası uğruna hayatını kaybetti. Henüz 5 yaşında yetim kalan Tayfur için sonrası da hiçbir zaman kolay olmadı. Üvey babası nedeniyle yaşıtları okul sıralarındayken o bir şekerci dükkanında çırak olarak çalıştı.

13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı

OKUMA YAZMAYI TEK BAŞINA ÖĞRENDİ

Milliyet'te yer alan habere göre usta sanatçı, kendi başına öğrendi okumayı yazmayı. O zamanlarda bir hayali var sinema yıldızlarından biri olmak. Onun için şarkıcılık oyunculuğa giden yolda bir basamak olur. Bu hayalle katılır Adana radyosu ses yarışmasına ve ikinci olur.

13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı

ÜVEY BABASI KARŞI ÇIKTI

Üvey babasının tüm karşı çıkmalarına rağmen; soluğu İstanbul'da alır ve 1968 yılında ilk plağını yayınlar. Beklenen ilgiyi görmeyen Ferdi Tayfur, Adana'ya geri dönerek bir çiftlikte çalışmaya başlar. Bu arada yaşadığı kısa süreli bir ilişkiden varlığını 13 yıl sonra öğreneceğini ve hayatını kurtaracak olan oğlu dünyaya gelir. İçindeki müzik aşkına dur diyemez ve 1971 yılında Huzurum Kalmadı şarkısıyla başarıyı yakalar.

13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı

TÜM TÜRKİYE'NİN FERDİ BABASI OLDU

1974 yılında bir evlilik daha yapar. Kısa sürede ayrılsa da nikahının hiç düşmediği iki çocuğunun annesi Zeliha hanımla. Asıl büyük çıkışını 1976'da yayınladığı Çeşme ile yapar. Artık o tüm Türkiye'nin hayran olduğu Ferdi babası olmuştur.

13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı

BÜYÜK AŞK 2007 YILINDA BİTTİ

Necla Nazır ile Ferdi Tayfur büyük bir aşkın tohumlarını atar. Hayatı boyunca 34 filmde rol alarak hem oyunculuğunu hem şarkıcılığını konuşturur. 1992 yılında Prangalar albümü ise onun belki de hayatının albümü olmuştur. Necla Nazır ile yaşadığı 30 yıllık efsane aşk 2007 yılında sona erdi. Bu büyük aşktan Tuğçe isimli bir kız çocuğu dünyaya geldi Ferdi Tayfur'un.

13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı

2020 YILINDA BÖBREKLERİ İFLAS ETTİ

2010 yılında Zeliha hanımın yanına döndü. Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum demişti Ferdi Tayfur. Yüz felci yüzünden çok sevdiği sahnelerden çekilmişti. 2020 yılında böbrekleri iflas etti.

İMDADINA 13 YIL SONRA YÜZÜNÜ GÖRDÜĞÜ OĞLU YETİŞTİ

Umutlarının tükendiği anda ilk kez doğduktan 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu Timur'dan yardım eli geldi. Oğlu Timur böbreklerinden birini babasına verdi. Ardı ardına geçirdiği hastalıklar tüketmişti onu. Bir de kızı Tuğçe ile yaşadığı sorunlar.

13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı

"OĞLUM TİMUR DEDİ Kİ; BEN VARIM BURADA! BEN DAHA ÖLMEDİM"

Ferdi Tayfur, o dönemde verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: Bizim iyi hekimlerimiz var. Hiç kimse böbrek nakli ameliyatından korkmasın. Elbette sancıları oluyor. Ama hayatın bir tarafı zaten sancıdan ibaret. Kitap okurken hep uyuyordum. Üstelik daha bir iki sayfa bile okumadan. Bu durum, yeğenim Nilüfer'in dikkatini çekti. Yeğenim, 'Dayı sen hep uyuyorsun. Doktora gidelim' dedi. 'Böbrek yetmezliği' denildi. İki ay gibi bir süre geçti. Ne yapmamız gerektiğini hep araştırıyorduk. Yeğenim, Prof. Dr. Alper Demirbaş'ı aradı. 'O da atlayın gelin' dedi. İnsan bu süreçte hastaneden de korkar. Hem de nasıl. Ama doktorumuz bize büyük cesaret verdi. Gözümü kapattım, açtım ameliyatım bitmişti. 'Böbreği kimden alalım' diye kız kardeşim bir yandan, yeğenim bir yandan sesli düşünüyoruz. O sırada oğlum Timur dedi ki, 'Bir dakika ben varım burada ya! Ben daha ölmedim' dedi. Oğlumun sağlık durumunu etkileyecek bir şey olsaydı asla kabul etmezdim. Bir insanın tek böbrekle de hayatını normal bir şekilde sürdürebilmesi mümkün olduğu için tereddüt etmedim. Organ naklinin bir mucize olduğunu söyleyebilirim.

79 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Henüz 15 gün önce operasyon geçirmiş beyin damarlarından birine stent takılmıştı. Marmaris'teki evinde aniden yeniden fenalaştı. Durumu kötüleşti apar topar Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Ne yazık ki 79 yaşındaki usta sanatçı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 9 defa Altın Plak Ödülü kazanan usta sanatçı, 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yaptı.

13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, mübarek bir günde vefat etti

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Yaptığı besteler 45 yıl sonra bile hala dillerde marş yaptığı her beste okuduğu her şarkı olay arabeskin efsane ismi Allah rahmet eylesin mübarek günde gitti

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Haber YorumlarıYavuz:

Allah rahmet etsin.

Yorum Beğen51
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Haber YorumlarıMurat Kara:

bir dönem insanlara acı çekmenin normal olduğunu aşılayan bir sanatçıydı insanlığını bilmem ama bir nesil acılar çekti sayesinde o nedenle büyük bir sanatçı değildi

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Haber YorumlarıSerkan Wash:

Dünyada Micheal Jackson Türkiye de Ferdi Tayfur yaşamıştır en kral şöhreti ömürleri boyunca. Mekanın cennet olsun kral. Allah bilerek yada bilmeyerek işledigin tüm günahlarını affetsin.

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Haber YorumlarıBilal Solmaz:

mekanın cennet olsun ferdi baba Nur içinde yat sen de yalan oldun bu dünyadan

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Işıklar içinde uyu FERDİ TAYFUR ..

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Haber YorumlarıNevin Adanir:

Gençliğimin aşkı, güle güle git. Allah rahmet eylesin şu mübarek gecede.

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Haber Yorumlarıaykut tuğrul:

Öncelikle ferdi babam mekanın cennnet olsun hayırlı günde vefat etti regaip kandilinde :( Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıSamet Akın:

Kandil gecesi öldü mübarek.

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