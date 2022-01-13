VCT 2022: 1. aşama EMEA 1. kapalı elemeleri bu akşam başlıyor!
Kapalı elemelerde mücadele edecek takımlar ve eşleşmeler
2022 Champions Tour'da Avrupa, Türkiye ve BDT bölgelerindeki ilk açık elemelerinin sonuna geldik. Açık elemelerin ardından takımlar EMEA Challengers'da mücadele edebilmek için bir de kapalı eleme sınavı çıkacak. Dün açık elemelerin son bulmasıyla her bölgede kapalı elemelerde mücadele edecek 8 takım da netleşti. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa ve BDT'de de dörder takım davet, dörder takım da açık elemeler sonucunda belli oldu.
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|G2 Esports
|Davet
|Team BDS
|Davet
|Alliance
|Davet
|TENSTAR
|Davet
|GUILD
|Açık Elemeler
|BIG
|Açık Elemeler
|Rebels Gaming
|Açık Elemeler
|Team Vitality
|Açık Elemeler
|One Breath Gaming
|Davet
|5MOKES
|Davet
|Natus Vincere
|Davet
|KPI Gaming
|Davet
|FunPlus Phoenix
|Açık Elemeler
|SMARACIS eSports
|Açık Elemeler
|Aim.Attack
|Açık Elemeler
|B8 Esports
|Açık Elemeler
Açık elemelerin sonlanmasının ardından kapalı elemelerin eşleşmeleri de belli oldu. Çift eleminasyon sistemiyle oynanacak olan kapalı elemelerden Türkiye ve BDT'de birinci olan takımlar, Avrupa'da ise finale kalan iki takım EMEA Challengers'a yükselecek. Bu akşam başlayacak olan kapalı elemelerin eşleşmeleri ise şu şekilde:
|G2 Esports
|–
|Team Vitality
|Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ20:00
|Alliance
|–
|BIG
|Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ20:00
|Team BDS
|–
|Rebels Gaming
|Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ20:00
|TENSTAR
|–
|GUILD
|Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ20:00
|TBD
|–
|TBD
|Üst Grup – Yarı Final
TSİ22:00
|TBD
|–
|TBD
|Üst Grup – Yarı Final
TSİ22:00
|TBD
|–
|TBD
|Alt Grup – 1. Tur
TSİ22:00
|TBD
|–
|TBD
|Alt Grup – 1. Tur
TSİ22:00
|Futbolist
|–
|2L8
|Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ18:00
|Fire Flux Esports
|–
|Fenerbahçe Espor
|Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ18:00
|BBL Esports
|–
|Galakticos
|Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ18:00
|Zero Zone
|–
|Papara SuperMassive Blaze
|Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ20:00
|TBD
|–
|TBD
|Üst Grup – Yarı Final
TSİ20:00
|TBD
|–
|TBD
|Üst Grup – Yarı Final
TSİ20:00
|TBD
|–
|TBD
|Alt Grup – 1. Tur
TSİ20:00
|TBD
|–
|TBD
|Alt Grup – 1. Tur
TSİ20:00
|One Breath Gaming
|–
|B8 Esports
|Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ18:00
|Natus Vincere
|–
|SMARACIS eSports
|Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ18:00
|5MOKES
|–
|Aim.Attack
|Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ18:00
|KPI Gaming
|–
|FunPlus Phoenix
|Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ20:00
|TBD
|–
|TBD
|Üst Grup – Yarı Final
TSİ20:00
|TBD
|–
|TBD
|Üst Grup – Yarı Final
TSİ20:00
|TBD
|–
|TBD
|Alt Grup – 1. Tur
TSİ20:00
|TBD
|–
|TBD
|Alt Grup – 1. Tur
TSİ20:00
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