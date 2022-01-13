VCT 2022: 1. aşama EMEA 1. kapalı elemeleri bu akşam başlıyor! - Haberler
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VCT 2022: 1. aşama EMEA 1. kapalı elemeleri bu akşam başlıyor!

VCT 2022: 1. aşama EMEA 1. kapalı elemeleri bu akşam başlıyor!
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

Kapalı elemelerde mücadele edecek takımlar ve eşleşmeler

2022 Champions Tour'da Avrupa, Türkiye ve BDT bölgelerindeki ilk açık elemelerinin sonuna geldik. Açık elemelerin ardından takımlar EMEA Challengers'da mücadele edebilmek için bir de kapalı eleme sınavı çıkacak. Dün açık elemelerin son bulmasıyla her bölgede kapalı elemelerde mücadele edecek 8 takım da netleşti. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa ve BDT'de de dörder takım davet, dörder takım da açık elemeler sonucunda belli oldu.

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G2 EsportsG2 EsportsDavet
team bdsTeam BDSDavet
allianceAllianceDavet
tenstarTENSTARDavet
guildGUILDAçık Elemeler
bigBIGAçık Elemeler
rebels gamingRebels GamingAçık Elemeler
team vitalityTeam VitalityAçık Elemeler

one breath gamingOne Breath GamingDavet
5mokes5MOKESDavet
natus vincereNatus VincereDavet
kpi gamingKPI GamingDavet
FunPlusFunPlus PhoenixAçık Elemeler
smaracis esportsSMARACIS eSportsAçık Elemeler
aim.attackAim.AttackAçık Elemeler
b8 esportsB8 EsportsAçık Elemeler

Açık elemelerin sonlanmasının ardından kapalı elemelerin eşleşmeleri de belli oldu. Çift eleminasyon sistemiyle oynanacak olan kapalı elemelerden Türkiye ve BDT'de birinci olan takımlar, Avrupa'da ise finale kalan iki takım EMEA Challengers'a yükselecek. Bu akşam başlayacak olan kapalı elemelerin eşleşmeleri ise şu şekilde:

G2 EsportsG2 Esports Team Vitality team vitality Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ20:00
allianceAlliance BIG big Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ20:00
team bdsTeam BDS Rebels Gaming rebels gaming Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ20:00
tenstarTENSTAR GUILD guild Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ20:00
TBDTBDÜst Grup – Yarı Final
TSİ22:00
TBDTBDÜst Grup – Yarı Final
TSİ22:00
TBDTBDAlt Grup – 1. Tur
TSİ22:00
TBDTBDAlt Grup – 1. Tur
TSİ22:00

futbolistFutbolist 2L8 2l8Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ18:00
Fire Flux Esports Fenerbahçe Espor fenerbahce espor Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ18:00
bbl esportsBBL Esports Galakticos galakticosÜst Grup – Çeyrek Final
TSİ18:00
zero zoneZero Zone Papara SuperMassive Blaze supermassive blaze Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ20:00
TBDTBDÜst Grup – Yarı Final
TSİ20:00
TBDTBDÜst Grup – Yarı Final
TSİ20:00
TBDTBDAlt Grup – 1. Tur
TSİ20:00
TBDTBDAlt Grup – 1. Tur
TSİ20:00

one breath gamingOne Breath Gaming B8 Esports b8 esports Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ18:00
natus vincereNatus Vincere SMARACIS eSports smaracis esports Üst Grup – Çeyrek Final
TSİ18:00
5mokes5MOKES Aim.Attack aim.attackÜst Grup – Çeyrek Final
TSİ18:00
kpi gamingKPI Gaming FunPlus Phoenix FunPlusÜst Grup – Çeyrek Final
TSİ20:00
TBDTBDÜst Grup – Yarı Final
TSİ20:00
TBDTBDÜst Grup – Yarı Final
TSİ20:00
TBDTBDAlt Grup – 1. Tur
TSİ20:00
TBDTBDAlt Grup – 1. Tur
TSİ20:00

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