VCT 2022: 1. aşama EMEA 1. kapalı elemeleri bu akşam başlıyor!

2022 Champions Tour'da Avrupa, Türkiye ve BDT bölgelerindeki ilk açık elemelerinin sonuna geldik. Açık elemelerin ardından takımlar EMEA Challengers'da mücadele edebilmek için bir de kapalı eleme sınavı çıkacak. Dün açık elemelerin son bulmasıyla her bölgede kapalı elemelerde mücadele edecek 8 takım da netleşti. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa ve BDT'de de dörder takım davet, dörder takım da açık elemeler sonucunda belli oldu.

VCT 2022: 1. Aşama EMEA 1. Kapalı Elemeleri'nde Mücadele Edecek Takımlar