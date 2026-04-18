Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Irak'ın Kerkük kentindeki Haziran semtinde kaçak yapılarla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler sırasında Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı'ya bıçaklı ve sopalı saldırıldı düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentinde kaçak yapılarla mücadele çalışmaları sürerken yıkım faaliyetleri sırasında gergin anlar yaşandı. Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı öncülüğünde kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik komisyon, daha önce kaçak olduğu tespit edilen ve yıkım kararı tebliğ edilen yapıları kaldırmak üzere iş makineleri ile Kerkük'ün Haziran semtine geldi. Ancak ekiplerin çalışmaya başlamasının ardından yıkıma engel olmak isteyen bölge halkının yetkililere karşı saldırgan bir tutum sergilemesiyle bölgede gerginlik yükseldi. Yerel kaynaklar, kalabalığın kaymakama bıçak ve sopalarla saldırdığını açıkladı.

Gerginliğin kontrol altına alınamamasının ardından bölgeye gelen gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak ve kaymakamın güvenliğini sağlamak için havaya uyarı ateşi açtı. Ancak polis müdahalesine rağmen öfkeli kalabalık, Kaymakam Yayçılı'yı başından yaraladı. Yaralanan kaymakam tedavi için Kerkük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. - KERKÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı