Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Irak'ın Kerkük kentindeki Haziran semtinde kaçak yapılarla mücadele kapsamında yapılan yıkım faaliyetleri sırasında Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı'ya bıçaklı ve sopalı saldırı düzenlendi. Olayda kaymakam yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde kaçak yapılarla mücadele çalışmaları sürerken yıkım faaliyetleri sırasında gergin anlar yaşandı. Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı öncülüğünde kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik komisyon, daha önce kaçak olduğu tespit edilen ve yıkım kararı tebliğ edilen yapıları kaldırmak üzere iş makineleri ile Kerkük'ün Haziran semtine geldi. Ancak ekiplerin çalışmaya başlamasının ardından yıkıma engel olmak isteyen bölge halkının yetkililere karşı saldırgan bir tutum sergilemesiyle bölgede gerginlik yükseldi. Yerel kaynaklar, kalabalığın kaymakama bıçak ve sopalarla saldırdığını açıkladı.

Gerginliğin kontrol altına alınamamasının ardından bölgeye gelen gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak ve kaymakamın güvenliğini sağlamak için havaya uyarı ateşi açtı. Ancak polis müdahalesine rağmen öfkeli kalabalık, Kaymakam Yayçılı'yı başından yaraladı. Yaralanan kaymakam tedavi için Kerkük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. - KERKÜK

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu

Tam 254 adet! Siyaset gündemine bomba gibi düşen kaset iddiası

16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti

Türk futbol ve siyasetinin acı kaybı

Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Trump canlı yayında antidepresan istedi

Canlı yayındaki isteği, toplantıya damga vurdu
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye

Görüntü infial yaratmıştı: Bunu yapanlar maalesef aramızda