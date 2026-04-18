Muğla'da polisten kaçarken çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Muğla'da polisten kaçarken çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
Muğla'nın Yatağan ilçesinde aranan 17 yaşındaki Yalçın Demir Kırbaş, polis ekiplerinden kaçarken girdiği binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu belirtilen Yalçın Demir Kırbaş (17), polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı sırada çıktığı binanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yatağan ilçesinde meydana geldi. Hakkında çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunan Yalçın Demir Kırbaş'ı yakalamak isteyen Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerini fark eden Kırbaş, girdiği binanın çatısına çıktı. Buradan yan binanın çatısına geçmek isteyen Kırbaş, yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kırbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırbaş'ın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın ailesinin oturduğu eve molotoflu saldırı düzenlediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
