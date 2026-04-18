Haberler

Şaka değil! Tottenham küme düşüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta maçında Tottenham, 90+5'te yediği golle Brighton ile 2-2 berabere kaldı ve küme düşme hattında kaldı. Tottenham'ın galip gelememe serisi 15 maça çıktı.

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta maçında Tottenham ile Brighton karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. 

TOTTENHAM'A 90+5 KABUSU 

Tottenham'ın gollerini 39. dakikada Pedro Porro ve 77. dakikada Xavi Simons kaydetti. Brighton'ın golleri ise 45. dakikada Kaoru Mitoma ve 90+5. dakikada Georginio Rutter'den geldi.

FERDİ 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Konuk ekip Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

TOTTENHAM KÜME DÜŞME POTASINDA

Bu sonuçla birlikte 31 puanda kalan Tottenham, küme düşme hattından kurtulamadı. Ayrıca Tottenham'ın galip gelememe serisi 15 maça çıktı. Brighton ise puanını 47'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham, Wolverhampton'a konuk olacak. Brighton, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

