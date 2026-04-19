Chelsea-Manchester United maçında tek gol! 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Manchester United, 1-0 kazandı.

MANCHESTER UNITED TEK GOLLE GÜLDÜ

Konuk ekip Manchester United'a zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golü 43. dakikada yıldız oyuncu Matheus Cunha kaydetti. Chelsea 21 şut çektiği maçta gol bulamazken, Manchester United ise 4 şutunda 1 isabet buldu ve rakip ağları sarstı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Manchester United, puanını 58'e yükseltti. Ev sahibi Chelsea ise 48 puanda kaldı. Liginbir sonraki maç haftasında Chelsea, Brighton'a konuk olacak. Manchester United ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.