Erdoğan, Barzani'nin oğlunu çok sevdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve oğlu İdris Barzani ile bir araya geldi.

BİR KEZ DAHA, BARZANİ'NİN OĞLUNUN YÜZÜNÜ SEVDİ

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç Barzani’nin yüzünü avuçlarının arasına alarak bir süre sevdi ve ellerini tuttu.

İkili arasındaki bu sıcak anlar, forumun en dikkat çeken kareleri arasında yer aldı. Erdoğan’ın bir önceki görüşmede de sergilediği bu tavır, Türkiye ile Barzani ailesi arasındaki yakın diplomatik ve kişisel bağların bir sembolü olarak yorumlandı.