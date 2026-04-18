Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı ile karşılıklı karar alarak görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırının ardından görevinden ayrıldı. Baydur'un  Milli Eğitim Bakanlığı ile "karşılıklı alınan karar" sonucunda görevinden ayrıldığı öğrenildi.

SALDIRININ ARDINDAN GÖREVİNDEN AYRILDI

ANKA Haber Ajansı'nın iddiasına göre; Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırının ardından görevinden ayrıldı. Baydur'un Milli Eğitim Bakanlığı ile "karşılıklı alınan karar" sonucunda görevinden ayrıldığı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKUL SALDIRISI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırıda, 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise yaralanmıştı. Okulun 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, öğle saatlerinde yanındaki 5 tabanca ve 7 şarjörle 5. sınıf öğrencilerinin bulunduğu dersliklere girerek hedef gözetmeksizin ateş açmıştı. Olayın ardından saldırganın da yaşamını yitirdiği, saldırıda kullandığı silahların ise emniyet müdürü olan babasına ait olduğu öğrenilmişti.

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada, saldırganın dijital materyalleri incelendiğinde eylemi önceden planladığına dair belgelere ulaşılmıştı. İçişleri Bakanlığı olayın herhangi bir terör bağlantısının bulunmadığını ve bireysel bir eylem olduğunu açıklarken, saldırganın babası tutuklanmıştı. Kahramanmaraş genelinde eğitim ve öğretime iki gün ara verilirken, yaralı öğrencilerin tedavileri çevre hastanelerde devam ediyor.

Kaynak: ANKA
