Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı

Beşiktaş, kulüp tarihinde yeni bir dönemi başlatacak dev bir projeyi hayata geçiriyor. Siyah-beyazlılar, Afrika kıtasındaki yetenek avını kurumsallaştırmak adına Sierra Leone merkezli Star Sport Academy ile resmi ortaklık kurmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL'DA ÖNEMLİ ZİRVE

Projenin son detaylarını görüşmek ve resmi imzaları atmak üzere Star Sport Academy’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yankuba Jusu Tarawally ile CEO Mohamed Jusu Tarawally başkanlığındaki kalabalık bir heyet İstanbul’a geldi. Heyette ayrıca teknik direktör Victor Lewis, scouting sorumlusu Alimamy Conteh ve menajer Musa Pokawa da yer aldı.

PROJENİN İŞLEME AŞAMALARI

Beşiktaş’ın bir süredir gizlilikle yürüttüğü bu operasyon, kıta genelinde geniş bir ağ kurmayı hedefliyor. Sadece Sierra Leone değil; Nijerya, Kamerun, Mali, Senegal ve Gana gibi futbol fabrikası ülkelerdeki yerel scoutlar ve akademilerle iletişim ağı oluşturuldu. Bu doğrultuda öne çıkan yetenekler İstanbul’a davet edilerek Beşiktaş U19 takımıyla antrenmanlara çıkıyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 genç oyuncunun bu sistemle denendiği belirtiliyor. Siyah-beyazlılarda bu projenin başında Altyapılardan Sorumlu Yönetici Toygun Batallı ve Akademi Direktörü Serdar Topraktepe bulunuyor.

3 YENİ YETENEK İDMANLARA BAŞLADI

Hali hazırda Nijerya’dan getirilen Kenny Moses, Ewarawon ve Donald isimli üç genç futbolcu, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde U19 takımıyla deneme idmanlarına başladı. Bu oyuncuların performansına göre profesyonel sözleşme süreçleri değerlendirilecek.