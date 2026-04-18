Haberler

Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı

Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika kıtasındaki yetenekleri bulmak adına önemli bir projenin içinde olan Beşiktaş, ilk aşamada Nijerya’dan Kenny Moses, Ewarawon ve Donald’ı İstanbul’a getirdi. Siyah-beyazlılar, 3 oyuncuyu da U19 ile deneme idmanlarına aldı. Bu oyuncuların performansına göre profesyonel sözleşme süreçleri değerlendirilecek.

Beşiktaş, kulüp tarihinde yeni bir dönemi başlatacak dev bir projeyi hayata geçiriyor. Siyah-beyazlılar, Afrika kıtasındaki yetenek avını kurumsallaştırmak adına Sierra Leone merkezli Star Sport Academy ile resmi ortaklık kurmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL'DA ÖNEMLİ ZİRVE

Projenin son detaylarını görüşmek ve resmi imzaları atmak üzere Star Sport Academy’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yankuba Jusu Tarawally ile CEO Mohamed Jusu Tarawally başkanlığındaki kalabalık bir heyet İstanbul’a geldi. Heyette ayrıca teknik direktör Victor Lewis, scouting sorumlusu Alimamy Conteh ve menajer Musa Pokawa da yer aldı. 

PROJENİN İŞLEME AŞAMALARI 

Beşiktaş’ın bir süredir gizlilikle yürüttüğü bu operasyon, kıta genelinde geniş bir ağ kurmayı hedefliyor. Sadece Sierra Leone değil; Nijerya, Kamerun, Mali, Senegal ve Gana gibi futbol fabrikası ülkelerdeki yerel scoutlar ve akademilerle iletişim ağı oluşturuldu. Bu doğrultuda öne çıkan yetenekler İstanbul’a davet edilerek Beşiktaş U19 takımıyla antrenmanlara çıkıyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 genç oyuncunun bu sistemle denendiği belirtiliyor. Siyah-beyazlılarda bu projenin başında Altyapılardan Sorumlu Yönetici Toygun Batallı ve Akademi Direktörü Serdar Topraktepe bulunuyor.

3 YENİ YETENEK İDMANLARA BAŞLADI 

Hali hazırda Nijerya’dan getirilen Kenny Moses, Ewarawon ve Donald isimli üç genç futbolcu, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde U19 takımıyla deneme idmanlarına başladı. Bu oyuncuların performansına göre profesyonel sözleşme süreçleri değerlendirilecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Bomba iddia: Özkan Yalım'ın otelinde 254 adet kaset bulundu

Tam 254 adet! Siyaset gündemine bomba gibi düşen kaset iddiası

Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMazlum Ates:

bunlar bizim saatçi laaa.burda saat satıyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Bende ilk öyle dedim içimden Allah'ıma.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

Eminönünde saat satan genç zençlerdenmi Abi?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

