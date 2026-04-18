Zorlu deplasmanda da 3 puan! Bournemouth yenilgi nedir unuttu

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Bournemouth 2-1'lik skorla kazandı.

BOURNEMOUTH SON ANLARDA GALİBİYETE UZANDI

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Marcus Tavernier ve 85. dakikada Adrien Truffert kaydetti. Newcastle United'ın tek golü 68. dakikada Will Osula'dan geldi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. kez kaybeden Newcastle United, 42 puanda kaldı. Ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Bournemouth ise 48 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasına Newcastle United, Arsenal deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Leeds'i konuk edecek.