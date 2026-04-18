Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek, “Genel başkanımız (Özgür Özel) İspanya’dan döndükten sonra topluca bir karar alıp bütün dünya kamuoyu ve Türkiye’ye bunu şikayet etmemiz gerekiyor. Bazı platformlarda ‘sıra sende’ gibi ifadeler kullanılıyor. Bu konuda ortak bir duruş sergilemenin zamanı geldi, hatta geçiyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal Demokrasi Derneği’nin Ankara’da düzenlediği Sosyal Demokrat Belediyecilik programında konuşan Yavaş, belediye başkanlarının süreç nedeniyle tedirgin olduğunu ifade etti.

Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışı programı dönüşünde konunun kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini belirterek, “Topluca bir karar alıp hem Türkiye’ye hem de dünya kamuoyuna yaşananları anlatmamız gerekiyor” dedi.

“TÜM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ TEDİRGİN”

Konuşmasında belediyelere yönelik memnuniyet oranlarının arttığını dile getiren Yavaş, son dönemde yaşanan gelişmelerin bu tabloyu gölgelediğini savundu. Yavaş, “Her gün yeni bir operasyon haberiyle karşılaşıyoruz. Bu durum tüm belediye başkanlarımızda ciddi bir tedirginlik yaratıyor” ifadelerini kullandı.

“TEHDİTVARİ SÖYLEMLER VAR”

Sosyal medyada belediye başkanlarına yönelik tehdit içerikli ifadelerin arttığını öne süren Yavaş, bu durumun çalışma motivasyonunu olumsuz etkilediğini söyledi. Yavaş, “Bazı platformlarda ‘sıra sende’ gibi ifadeler kullanılıyor. Bu yaklaşım, görev yapan arkadaşlarımızın şevkini kırıyor” dedi.

“ORTAK TAVIR İÇİN ZAMAN DARALIYOR”

Yavaş, yaşanan süreç karşısında ortak bir tutum belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kimsenin hukuktan muaf tutulmasını savunmuyoruz ancak seçilmiş kişilerin tutuklanması toplumda rahatsızlık yaratıyor. Bu konuda ortak bir duruş sergilemenin zamanı geldi, hatta geçiyor” şeklinde konuştu.

CHP'Lİ BELEDİYELERE PERASYON SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda CHP’li belediye başkanı tutuklu ve yargılanıyor.

CHP’li belediyelere dönük son iki haftada CHP’nin Üsküdar (İstanbul), Yenişehir (Mersin), Eşme (Uşak) ve Ataşehir (İstanbul) belediyelerine operasyon düzenlendi.

Son gözaltına alınan CHP’li belediye başkanları ise Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

sıra sana geldi demi anladın sen

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yapılan iyiliklerde kötülüklerde unutulmaz

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Buda tutuştu.Sakin ol başkan.Bu ülkede suçu olmayana bişey yapılmıyor. Panik yapmaya gerek yok.Ne yapacanız Türk markalarınını boykot edeceniz.

Haber YorumlarıYakup Başaran:

sen yazdıklarına inanıyor isen sorun yok

Haber YorumlarıGenco:

Altı yaş olmayanın alnı açık başı dik olur der Atalarımız. Aynı zamanda açığı olanlar tedirgin olur.

Haber YorumlarıSelim Demir:

hado oğlum hodri meydann

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

