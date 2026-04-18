Haberler

Normal sezonda 2. Lig'e yükselen son takım belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 1. Grup'ta İnegöl Kafkas Spor Kulübü, 30. ve son hafta sahasında Bursa Yıldırım Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve 2. Lig'e yükseldi.

İNEGÖL KAFKAS SPOR GERİDEN GELİP KAZANDI

İnegöl İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakemler Murat Kasap, Kenan Özcan ve Ali Rıza Öztürk yönetti. Büyük heyecana sahne olan mücadelede ilk gol konuk ekipten geldi. 40. dakikada gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortada Hakan Öztürk'ün kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve Bursa Yıldırım Spor Kulübü 1-0 öne geçti.

İkinci yarıya etkili başlayan İnegöl Kafkas Spor Kulübü, 50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mert Polat Keklik'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 71. dakikada penaltı kazandı. Yusuf Kaplan'ın kaleci tarafından düşürülmesi sonucu verilen penaltıda topun başına geçen Serdar Eylik, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 83. dakikasında sahneye çıkan Tümer Oruç, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

BURSA EKİBİ 2. LİG'E YÜKSELDİ

Kalan dakikalarda başka gol olmazken İnegöl Kafkas Spor Kulübü sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla şampiyonluğunu ilan eden İnegöl Kafkas Spor Kulübü, büyük bir başarıya imza atarak TFF 2. Lig'e yükseldi. İnegöl Kafkas Spor Kulübü, normal sezonda grubunu birinci bitirerek adını 2. Lig'e yazdıran dördüncü ve son kulüp oldu. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı

Adliye önü karıştı, cezaevine böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinin kan kaybı sürüyor

Nazar değdi!
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Zorlu deplasmanda da 3 puan! Bournemouth yenilgi nedir unuttu

Bu takımı kim yenecek?
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinin kan kaybı sürüyor

Nazar değdi!
Altay, 3. Lig'e son haftada tutundu

Küme düşmekten son haftada kurtuldular

16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu