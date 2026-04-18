Adana'da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi

Adana'da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
Adana'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirirken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji, yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.

Adana'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü.

CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış kısa sürede merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerindeki cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Öte yandan yoğun yağış altında bir çocuğun bisiklet sürerek eğlendiği anlar dikkat çekti. Yağışın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı

Adliye önü karıştı, cezaevine böyle götürüldü
