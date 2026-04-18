Eleştiriler ona fark etmiyor! Mauro Icardi tarihe geçti

Eleştiriler ona fark etmiyor! Mauro Icardi tarihe geçti
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1 kazandı. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, 2. dakikada attığı golle Süper Lig kariyerinin en hızlı golünü Gençlerbirliği'ne attı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Galatasaray, Ankara deplasmanında Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek hanesine altın değerinde 3 puan yazdırdı.

MAURO ICARDI TARİHE GEÇTİ

Eryaman Stadyumu’nda oynanan ve yüksek tempoda geçen mücadelede gözler, sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi üzerindeydi. Maçın henüz başında sahneye çıkan Icardi, galibiyetin fitilini ateşlemekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye kariyerinin en özel istatistiklerinden birine imza attı.

SÜPER LİG KARİYERİNDEKİ EN HIZLI GOL

Karşılaşmaya adeta golle başlayan Galatasaray, henüz (1.13) 2. dakikada Icardi’nin fileleri havalandırmasıyla öne geçti. Bu gol, Mauro Icardi’nin Süper Lig kariyeri boyunca attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. 

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA NEFES ALDI

Maçın son bölümlerinde gelen golle skor 2-1'e gelse de, Galatasaray skoru korumayı başararak sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirerek İstanbul’a moralli döndü. 

Cemre Yıldız
