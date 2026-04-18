Haberler

Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merkez Bankası’nın enflasyon beklentilerine göre; temmuzda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 17,08, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 12,86 oranında zam yapılması bekleniyor.

Memur ve emekliler temmuz ayında alacakları maaş zammını beklerken, zam oranlarının belirlenmesinde 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon verileri etkili olacak. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, zam oranlarına ilişkin önemli ipuçları verdi.

ZAM ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranı kadar zam alırken; memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7’lik zamma ek olarak oluşacak enflasyon farkı kadar artış alacak.

İLK 3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 10,04

TÜİK verilerine göre ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşen enflasyon, ilk 3 ayda toplam yüzde 10,04’e ulaştı. Bu verilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 10,04’lük zammı garantiledi. Memurlar için ise henüz enflasyon farkı oluşmadı.

MERKEZ BANKASI’NDAN YENİ BEKLENTİLER

Zam oranlarının netleşmesi için nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri beklenirken, Merkez Bankası’nın anketine göre enflasyonun nisanda yüzde 2,93, mayısta yüzde 1,82 ve haziranda yüzde 1,52 seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 17,08 OLABİLİR

Bu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda 2026’nın ilk 6 aylık enflasyonunun yüzde 17,08’e ulaşması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyonun yüzde 17,08 olarak gerçekleşmesi halinde SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayında yüzde 17,08 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 12,86 olması öngörülüyor.

Kaynak: Haberler.com
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar: 2 gemiye ateş açıldı

Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar! 2 gemiye ateş açıldı
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz

Bu anket bomba: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

SSK Bağkur emeklilerin en aşşağı elli bin olması gerekiyor zaten kirala yirmi bin olmuş geçinemezki

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmin Alıç:

Herşey %25-30 artarken beklentlnin 2.93 olması komik ötesi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin eşi Roccuzzo'nun taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı

Boynunda bir servet taşıyor: Taktığı kolyenin değeri inanılmaz
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır

Ateşkes ihlal edildi, Hamaney yeniden "savaş" dedi
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Messi'nin eşi Roccuzzo'nun taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı

Boynunda bir servet taşıyor: Taktığı kolyenin değeri inanılmaz
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme

''F.Bahçe ve Beşiktaş bile yapamadı'' deyip taraftara müjdeyi verdi