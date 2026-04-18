İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bir şehirde bulunan mahallenin tümünü havaya uçurdu.

İSRAİL, ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRDI

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına devam ediyor. Son saldırıda, güneyde bir şehirdeki yerleşim alanı hedef alındı. İsrail askerleri, bir mahallenin tamamını patlayıcılarla havaya uçurarak bölgeyi enkaza çevirdi.

Lübnanlı yetkililer bu durumu ateşkesin açık bir ihlali olarak nitelendirirken, bölgede evlerine dönmeye çalışan siviller arasında büyük bir korku ve panik yaşanıyor.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA GEÇİCİ ATEŞKES

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

İSRAİL, GAZZE'DE DE FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının ilk aşaması kapsamında oluşturulan "sarı hat" İsrail ordusunun çekildiği bölgeyi işaret ediyor ve İsrail, Gazze Şeridi'nin en az yüzde 53'lük bölümünü işgal altında tutuyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerden kademeli olarak çekilmesi ve nihayetinde planlanan yönetim tesis edildiğinde Gazze'den çıkması gerekiyor.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de devreye giren ateşkese rağmen sık sık "sarı hattı" geçtikleri gerekçesiyle Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com